Cum a apărut îngheţata din zer dulce. „Se aştepta de foarte mult timp un produs atât de valoros ca idee, gust şi tehnologie“

Alina-Marina Chirilă (23 de ani) voia iniţial să urmeze ASE-ul, a făcut matematică şi informatică intensiv la liceul pedagogic pe care l-a absolvit, dar chimia i-a deturnat planurile în clasa a XII-a. O profesoară a introdus-o în tainele acestei materii, iar după ce o prietenă a invitat-o la un concurs de gastronomie organizat de Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din Galaţi, decizia de a urma acest drum a venit de la sine. „Am fost uimită de ce au putut să facă acei oameni acolo. Studenţii au creat nişte produse extraordinare, pe care le-am degustat şi mi-am spus că asta vreau să fac şi eu. Dacă ar fi să o iau de la capăt de 1.000 de ori, acelaşi lucru l-aş face“, ne povesteşte Marina cum a început totul.

În primul an de facultate participa alături de două colege, Raluca Ivaşcu şi Nicoleta Cioromilă, la prestigiosul concurs de inovaţie în domeniul alimentar „Ecotrophelia“ cu un salam dietetic, care a stat la baza unui doctorat realizat de Cristian Tudose, câştigând premiul pentru cel mai inovativ produs.

Un an mai târziu, repeta performanţa şi obţinea şi locul al doilea la aceeaşi competiţie cu alţi doi colegi de facultate, Mihai Cerbu şi Simon Neagu, cu o gamă de produse din carne, în care apa a fost înlocuită cu zer dulce pasteurizat. Tânăra şi colegii săi au venit cu ideea creării unor produse care să încorporeze zerul dulce pasteurizat, în dorinţa de a obţine produse din carne de calitate, care să aibă şi un aspect ecoinovativ. Este vorba de crenvurştii de porc şi de parizerul de porc, fiecare având zer integrat în proporţie de 30%.

Cel mai important succes al său a venit în 2018, când tânăra şi-a legat numele de performanţa istorică obţinută de România la prestigiosul concurs internaţional de inovaţie în domeniul alimentar „Ecotrophelia“ de la Paris, unde echipa din care a făcut parte a câştigat medalia de aur cu o îngheţată bio realizată exclusiv din zer dulce concentrat, care are în componenţă smântână, gutui şi pulpă de prune, fructe cu indici glicemici scăzuţi, bogate în vitamine şi în antioxidanţi.

Îngheţată fabricată din lactoză hidrolizată

Din echipă au făcut parte Ana-Georgiana Popa, Alina-Marina Chirilă şi Adelina Pricope, studentele fiind coordonate de profesorul Daniela Borda, şeful de lucrări Iulia Bleoancă şi doctorandul Florentina Bucur. „Îngheţata bio «Whoopie Ice» are în spate doi ani de cercetare. Eu am fost adusă pe parcurs şi am lucrat cam un an şi jumătate la acest produs. Ideea a fost ca îngheţata să fie făcută din banane şi miere de albine, dar am luat apoi decizia să renunţăm la miere, pentru că la o anumită temperatură devine toxică. Am înlocuit bananele cu prune şi gutui, deoarece am vrut să scoatem în evidenţă importanţa lor din punct de vedere nutriţional, dar şi pentru că ele sunt fructe specifice zonei noastre. Am vrut să facem ceva care să fie unic, dar şi inovativ. Am lucrat în staţia pilot de lapte chiar şi până la 2.00 dimineaţa, dar a meritat“, ne mărturiseşte tânăra.

Marina alături de colegele cu care a câştigat trofeul ”Ecotrophelia” de la Paris FOTO arhiva personală

Îngheţata creată de Marina şi colegele ei a ajuns la concursul internaţional de inovaţie în domeniul alimentar de la Paris în gheaţă carbonică, cu elemenţi de răcire, însă chiar şi aşa, studentele nu au ştiut că inovaţia lor a rezistat călătoriei decât după ce membrii juriului s-au declarat fascinaţi de gustul acesteia. „Am avut foarte multe emoţii pentru că nu ştiam dacă îngheţata a ajuns bine. Ştiam că avem un produs valoros, numai că dacă se dezgheţa, nu mai aveam ce să prezentăm. Au fost membri ai juriului care ne-au spus că aşteptau de foarte mult timp un produs atât de valoros ca idee, gust şi tehnologie la concurs“, ne povesteşte Marina puţin din experienţa ei la Ecotrophelia.

Îngheţata produsă de Marina şi colegele sale are un sos fabricat din gelatină obţinută din extract de gutuie, al cărei conţinut de zahăr este scăzut. Îngheţata poate fi consumată şi de persoanele cu intoleranţă la lactoză, deoarece este fabricată din lactoză hidrolizată. În spatele acestor rezultate stă o muncă de ani buni, cu care puţini studenţi se pot lăuda. Marina a lucrat în staţia pilot la crearea produselor, dar şi la filmuleţele de prezentare ale acestora, care sunt la fel de importante, pentru că astfel, juriul format din specialişti în domeniul gastronomic şi industria alimentară a descoperit cât de inovativi pot fi studenţii.

„Avem nevoie de mai multă educaţie“

Pentru că domeniul ingineriei alimentare este unul foarte complex, Alina-Marina Chirilă a participat la mai multe sesiuni ştiinţifice privind cercetările realizate în gelifiere şi nutriţie, astfel încât să se pună la punct cu tot ce este nou pe această zonă. Ţinând cont de numeroasele acţiuni în care este implicată, s-ar spune că nu ar mai avea timp şi pentru altceva, însă tânăra surprinde din nou. Marina a participat şi la numeroase acţiuni de voluntariat pentru Universitatea „Dunărea de Jos“.

În perioada liceului a făcut parte din trupa de teatru a Casei de Cultură a Studenţilor din Galaţi, iar la facultate şi-a pus în valoare talentul pentru a face din prezentările produselor create de ea şi colegii săi un eveniment în sine. „Am spus că putem face o prezentare ca toată lumea sau putem ieşi din această monotonie. A ieşit foarte bine şi toată lumea a rămas impresionată“, ne mărturiseşte tânăra.

Studenta şi cei doi colegii ai săi au punctat, din nou, la concursul de inovaţie alimentară FOTO arhiva personală

În prezent, face un master la Facultatea de Economie şi Administrare a Afacerilor din Iaşi, iar după absolvire se va angaja ca specialist pe controlul şi expertiza produselor alimentare în România, pentru că nici nu se gândeşte să îşi părăsească familia şi prietenii, deşi ofertele nu ar lipsi.

„Nu voi pleca niciodată din România, deoarece consider că tradiţiile noastre culinare şi nu numai nu le voi mai găsi nicăieri în lume. Îmi plac ţara, obiceiurile, iar oamenii pot fi schimbaţi în bine. Cred că avem nevoie de mai multă deschidere şi mai multă educaţie, pentru că în lipsa ei se întâmplă lucrurile rele. Un om educat nu va fi niciodată un om rău, ca şi în industria alimentară, unde noi trebuie să educăm consumatorii, să afle ce este bine să consume şi să aleagă produsele potrivite“, conchide Marina.