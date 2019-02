Organizarea zilnică este necesară pentru fiecare dintre noi şi în special pentru persoanele care au multe lucruri de făcut, însă acesta nu trebuie dusă la extrem, până la punctul în care nu facem altceva decât să bifăm ce am reuşit să facem şi ce nu.

”Să ai o agenda zilnică e necesar, dar să devii tu însuţi o agendă este crunt. În anumite situaţii, este bine să ai o astfel de organizare, pentru că înseamnă economie de timp şi eficienţă. De amintit pentru cei care ţin astfel de agende zilnic este că scrisul de mână antrenează mai mult creierul decât scrisul la calculator, deci este şi un efect benefic aici”, explică psihologul Stelian Chivu.

Sunt multe persoane care devin efectiv sclavii agendei personale, ajungând să o verifice la câteva minute pentru a fi siguri că nu au omis ceva în ziua respectivă şi mergând chiar până la punctul în care nu mai pot să doarmă pentru că se gândesc permanent la ce mai au de făcut.

”Pe acest fond, apare oboseala cronică şi epuizarea fizică, iar organismul este supus unei uzuri extrem de puternice. Persoanele în cauză devin irascibile, pentru că a trecut ziua şi nu au bifat tot ce aveau de făcut din agendă. Acestea ajung să facă totul pe fugă, pe repede înainte, iar asta face ca legătura şi comunicarea cu cei dragi să se reducă din ce în ce mai mult. Psihologic, acest lucru se numeşte stresul de agendă”, detaliază psihologul Stelian Chivu.

Obsedaţi de obiectivele zilnice

Practic, creierul acestor persoane ajunge să fie setat doar pe urmărirea unor obiective, viaţa acestora fiind cuprinsă între coperţile agendei zilnice pe care singuri şi-o fac. Atenţia lor este concentrată doar pe agendă, iar dacă din diverse motive nu reuşesc să realizeze ce şi-au propus într-o zi, în anumite cazuri se poate ajunge chiar la atacuri de panică.

”Mai devreme sau mai târziu, cei care devin obsedaţi de agenda zilnică, ajung să o urască numai când o văd, mai ales când trebuie să adauge noi lucruri de făcut. Ce este important de ştiut este că toate acele puncte nebifate din agenda zilnică produc stres pentru cei în cauză”, susţine Stelian Chivu.

Fără agendă, multe persoane se simt efectiv pierdute, iar acest lucru marchează practic momentul când agenda ajunge să le controleze şi nu invers. Chiar dacă sunt în afara orelor de serviciu sau în concediu, li se declanşează un gest reflex să verifice agenda, care în timp se va transforma în obsesie.

”Un astfel de comportament nu face altceva decât să genereze stres, adrenalină în exces şi cortizol, care suprasolicită mentalul, desensibilizează emoţionalul şi care mai devreme sau mai târziu va produce o boală în fizic, în zona în care persoana în cauză este mai sensibilă”, punctează psihologul Stelian Chivu.

Există viaţă şi în afara agendei personale

Primul pas pe care persoanele care au ajuns obsedate de agenda zilnică trebuie să îl facă este să se deconecteze de la energia acesteia, de la tot ce presupune ea. Sunt puţini cei care reuşesc singuri să facă acest lucru, chiar dacă conştientizează că agenda a devenit o problemă pentru ei, fiind nevoie, de regulă, de ghidare din partea unui psiholog.

Ulterior, cei în cauză trebuie să reînveţe să se relaxeze, să se detaşeze şi să înţeleagă că pot avea o viaţă şi în afara agendei zilnice. Ruperea de raport, cum se numeşte în limbaj de specialitate, este de dorit în astfel de situaţii şi aceasta presupune ieşirea din starea de stres pe care o presupune verificarea din 15 în 15 minute a agendei. Acest lucru se poate face printr-o scurtă plimbare, prin meditaţie sau ascultarea unor melodii preferate şi, în general, prin deconectarea de la rutina zilnică.

”După ce am terminat ce aveam de făcut, am închis şi agenda, iar pe acest fond are loc şi deconectarea de la toate aceste lucruri. Dacă luăm agenda şi acasă şi ne mai uităm prin ea şi înainte de culcare, nu facem altceva decât să ne creăm singuri insomnii, pentru că se dezvoltă programe mentale, ce vor declanşa vise deloc plăcute în timpul somnului. Se ajunge la situaţii în care visăm cum rezolvăm sau nu anumite lucruri din agendă, ceea ce nu este deloc de dorit”, precizează psihologul Stelian Chivu.

