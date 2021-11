Coşmarul unui pacient mort de pneumonie: „L-au lăsat să stea pe bancă, în frig, deşi avea febră”

Coşmarul pentru familia Chirilă a început în urmă cu aproape două săptămâni, pe 29 octombrie. Deoarece soţul a acuzat dureri mari de spate şi febră, au decis să sune la ambulanţă pentru un test Covid. Din cauza numărului mare de solicitări, a fost programat peste două zile. Speriat că ar putea avea COVID, bărbatul a mers singur la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean, unde i s-a făcut un test PCR.

„Ne-am simţit de parcă eram egali cu zero”

Soţia bărbatului povesteşte că acesta nu avusese până atunci nicio problemă de sănătate şi era vaccinat anti-COVID încă din vară, cu schema completă. „Am sunat la Ambulanţă şi le-am spus că soţul meu nu se simte bine. (…) Când am auzit de două zile, am luat un taxi şi am mers cu soţul meu la Spitalul Judeţean Galaţi. Când ne-au văzut cei de la containere, ne-au întrebat de ce am venit. Am intrat la UPU, dar fetele de acolo ne-au spus că nu poate să-l vadă niciun medic până când nu i se face un test pentru COVID-19. Şi de acolo, ne-au spus să mergem acasă şi să aşteptăm salvarea să vină să-l testeze peste două zile. Ne-am simţit de parcă eram egali cu zero, nu oameni între oameni. Am plecat acasă, neavând altceva ce să facem. Seara, însă, soţul s-a simţit şi mai rău.

Duminică dimineaţă, a venit salvarea, i-a măsurat saturaţia de oxigen şi a spus că e cam mică, şi că trebuie să meargă la spital. I-au făcut teste şi cei de pe ambulanţă, şi când a ajuns la spital, dar în rest nu i-a dat nimeni niciun tratament. A ajuns iarăşi la Spitalul Judeţean, dimineaţă, la ora 8.30. A aşteptat până seara, la 20,00, rezultatul testului PCR, afară, în curtea spitalului. L-au lăsat să stea pe bancă, în frig, deşi avea febră. În tot acest timp, nimeni nu s-a ocupat de el. Eu înţeleg că sunt multe cazuri COVID, dar trebuie să fie şi medici care se ocupă şi de restul pacienţilor. Nu există aşa ceva, în 2021, să mori de pneumonie”, povesteşte îndurerată Adriana Chirilă, soţia bărbatului decedat.

După 12 ore de stat în frig pe o bancă şi fără să fie consultat de un medic, bărbatul a plecat acasă, cu semnătură pe propria răspundere. Starea de sănătate s-a agravat, însă, iar luni dimineaţa a ajuns din nou la spital. Abia atunci a fost văzut de un medic, care a decis să-l transfere la Spitalul TBC deoarece avea saturaţia mică. A fost retrimis la Spitalul Judeţean, pe motiv că unitatea medicală nu are concentratoare mare de oxigen.

Plimbat de la un spital la altul

„Nu mai putea vorbi, avea gura încleştată de frig. În tot acest timp, i-au luat doar analize de sânge şi i-au făcut o radiografie la plămâni. A venit acasă, toată noaptea i-a fost foarte rău, iar luni dimineaţă a venit iarăşi salvarea, l-a dus la spital, unde l-au băgat într-un container şi i-au pus o mască de oxigen la gură. Între timp, şi testul PCR ieşise negativ. Abia luni după-amiază l-a văzut un medic internist, care a spus că trebuie transferat la Spitalul TBC, deoarece are saturaţia mică. L-au plimbat degeaba la TBC, unde a fost refuzat, pentru că ei nu au concentratoare de oxigen mari. A fost trimis înapoi la Spitalul Judeţean, unde a mai aşteptat câteva ore. Abia spre seară m-a sunat şi mi-a spus că-l transferă la ATI. A ajuns să fie grav din cauza lor, pentru că el a venit la spital încă de vineri, dar nu au vrut să se uite la el şi să-i dea un tratament. Din păcate, marţi dimineaţă (n. red. - 2 noiembrie) s-a întâmplat nenorocirea, şi m-au anunţat că soţul meu a murit”, spune Adriana Chirilă, soţia bărbatului decedat.

Reacţia spitalelor

„Pacientul s-a prezentat pe data de 1 noiembrie la ora 17.40 în spitalul nostru, trimis de Spitalul Judeţean, cu saturaţie scăzută, cu sindrom febril cu stare generală alterată. El se prezentase şi în data de 31 octombrie la Spitalul Judeţean, unde avusese o saturaţie foarte bună, acum avea o saturaţie proastă, o stare generală alterată. Imaginea radiologică se preta la diagnostice diferenţiale severe având în vedere evoluţia în 24 de ore. Testul antigen rapid era negativ. A fost returnat pentru investigaţii de specialitate şi consulturi multidisciplinare către Spitalul Judeţean“, a declarat dr. Claudia Scorpan, purtător de cuvânt la Spitalul TBC Galaţi.

Soţia bărbatului mort la Spitalul Judeţean Galaţi de pneumonie a depus plângere la Spitalul Judeţean Galaţi, iar conducerea unităţii medicale a început o anchetă.

„Cu privire la aspectele sesizate în plângerea depusă în cursul zlei de ieri la secretariatul unităţii s-au demarat deja verificari urmând ca rezultatele să fie comunicate petentei în termenul legal “, a explicat dr. Violeta Şapira, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Urgenţă Galaţi.

Vă recomandăm să mai citiţi: