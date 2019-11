Controverse privind intervenţia a două ambulanţe la un accident rutier grav din judeţul Galaţi. Martor: „Nu aveau medic şi nici materialele necesare!”

Un accident rutier produs în seara de 18 noiembrie în judeţul Galaţi a stârnit controverse în mediul medical, după ce medicul Valentin Boldea, ajuns la faţa locului întâmplător, a povestit pe Facebook cum au intervenit cele două ambulanţe trimise acolo în misiune.

„Zilele trecute pe când mă întorceam de la cabinet, la ieşirea unei localităţi situată la 42 km de Galaţi a avut loc un accident rutier produs cu câteva minute înainte şi soldat cu două victime, una comatoasă cu multiple traumatisme şi cea de a doua cu un traumatism facial ce sângera abundent. Am oprit pentru a acorda primul ajutor, iar după o primă evaluare am decis să acord atenţie persoanei comatoase după aplicarea unui tampon compresiv pe plaga sângerândă a celei de-a doua persoane”, a povestit dr Boldea pe pagina lui de Facebook.



„La câteva minute (reacţie promptă, nu pot comenta) au apărut două ambulanţe tip B de la o substaţie SAJ Galaţi fiecare cu un ambulanţier şi o asistentă. După ce am urcat pacienţii în câte o ambulanţă am început procedurile terapeutice de stabilizare a pacienţilor. De aici începe indignarea mea când am constatat că niciuna din cele două ambulanţe nu avea materialele şi medicamentele necesare, NU APĂ OXIGENATĂ, NU SUBSTANŢE HEMOSTATICE; DOAR FESE, COMPRESE STERILE ŞI SER FIZIOLOGIC. Noroc că starea pacienţilor nu s-a agravat şi cei doi au plecat spre Galaţi relativ echilibraţi, deşi se solicitase sprijin de suport din partea unor echipaje specializate cu medic pentru pacientul cu politraumă”, a mai scris medicul.



Acesta a mai scris şi că „ne place să defilăm la parade cu nino-nino de ultimă generaţie, dar intervenţiile în părţile îndepărtate de municipiile mari se face tot cu maşinile vechi” şi a criticat dur lipsa de civilizaţie a şoferilor din România, insistând pe faptul că au trecut prin zona accidentului mai mult de zece maşini, dar niciun conducător auto nu a oprit, deşi acordarea primului ajutor în astfel de situaţii nu este facultativă, ci o obligaţie legală.

„Maşinile implicate în accident erau de ambele părţi ale drumului. Pe carosabil erau numeroase resturi, maşinile treceau şi nimeni nu a oprit ca să ajute. Noroc cu localnicii care au luminat cu telefoanele până la sosirea ambulanţelor, am putut acorda primul ajutor. Ca să nu se întâmple altă nenorocire, am blocat cu maşina proprie o parte a perimetrului. În ceea ce priveşte Poliţia, aceasta a apărut în apropiere de oraşul Galaţi, în localitatea în care s-a produs accidentul nemaifiind nici un agent la postul de poliţie”, a declarat Valentin Boldea.



Afirmaţiile doctorului Valentin Boldea sunt contrazise în parte de reprezentanţii Serviciului Judeţean de Ambulanţă Galaţi, care spun că în acest caz s-au respectat procedurile legale şi că dotările ambulanţelor sunt standard.

„Conform procedurii, la intervenţie se duce cea mai apropiată ambulanţă, iar echipa cu medic o întâmpină pe drum. Ambulanţele au dotări similare peste tot, în judeţ sau în oraşe, nu contează. Diferenţa este că nu sunt medicii la staţiile din judeţ, avem doar în Galaţi. Anul viitor sperăm să avem medici şi la staţiile din Tecuci şi Tg.Bujor. Ambulanţele nu au apă oxigenată, nu intră în nomenclator, iar substanţele hemostatice sunt doar în ambulanţele de tip C”, a declarat dr Mihai Polinschi, directorul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Galaţi.