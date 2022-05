Complex rezidenţial de lux pe ruinele unei foste fabrici din Galaţi. Reziduurile toxice, în atenţia autorităţilor

Înfiinţată în 1905, fabrica era cea mai mare şi mai modernă întreprindere de echipamente hidraulice din Moldova, fiind dintre cei mai importanţi furnizori pentru Tractorul Braşov. În vremea sa de glorie avea peste 2.000 de angajaţi şi exporta în peste 40 de ţări. La un moment dat, a produs şi piese de avioane pentru Uzina de Avioane Bacău.



Declinul fabricii a început în 1999, atunci când a fost cumpărată de la stat de omul de afaceri gălăţean Cornel Mangalea. La scurt timp a fost trasă pe linie moartă, fiind lăsată la cheremul hoţilor de fier.

Ba mai mult, din cauza deşeurilor depozitate în zonă, cele 3,5 ha de teren s-au transformat într-un focar de infecţie, lucru sesizat, în nenumărate rânduri şi de Garda de Mediu Galaţi.

„Obiectivul situat pe bulevardul George Coşbuc nr. 256, aparţinând SC Mehid SA, se află în stare avansată de dedegradare, fiind transformat în depozit ilegal de deşeuri, dar pe care se găsesc şi deşeuri periculoase, neeliminate de la încetarea activităţii şi până în prezent. Deşi operatorul economic a fost sancţionat în mod repetat, nu a respectat niciuna dintre măsurile dispuse”, avertizează Garda de mediu într-unul dintre nenumăratele rapoarte privind siturile contaminate, depuse la Prefectura Galaţi.

După ani de litigii, zeci de sesizări, amenzi, tergiversări, contestaţii în justiţie, fosta fabrică Mehid are acum un nou proprietar care vrea să construiască acolo un complex rezidenţial. Anunţul a fost făcut de primarul Ionuţ Pucheanu. O problemă rămâne, însă partea de mediu, pentru care vor trebui găsite soluţii.

„A fost cumpărat anul trecut, Mehid are un nou proprietar. S-au depus nişte solicitări către Primărie. Cel mai probabil, acolo este o problemă de mediu. Nu ştiu exact ce soluţii vor alege noii proprietari. Este un proiect îndrăzneţ, un mixt rezidenţial, cât şi parte birouri. A fost adjudecată licitaţia, înţeleg de la lichidator. Are un nou proprietar, care are şi disponibilităţile financiare de a realiza acest proiect. Nu o să vedeţi lucrurile întâmplându-se într-un an doi, poate doar la nivel de demolare. Este un proiect care necesită 5-6 ani de zile”, a anunţat primarul Galaţiului, Ionuţ Pucheanu.

Fosta fabrică de componente hidraulice din Galaţi, transformată în focar de infecţie, se află pe unul dintre principalele bulevarde ale Galaţiului- George Coşbuc, la 50 de metri de Liceul CFR şi la circa 100 de metri de mall-ul din Galaţi.