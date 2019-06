Cine este tânăra care învaţă 200 de copii să danseze. „Puştii cu care lucrez nu mai au trac când sunt priviţi de foarte mulţi oameni“

Andreea Ignat cântă de la vârsta de 6 ani, fiind prima ei pasiune. Până la 9 ani îşi stresa părinţii, după cum ne dezvăluie cu umor, organizând ad hoc miniconcerte în casă, iar ulterior pe stradă, unde aducea zeci de copii şi adolescenţi pentru a asista la reprezentaţiile sale.

„Învăţam copii din cartierul meu să cânte, să danseze şi să imite diverse personaje. Îi chinuiam şi pe băieţii care jucau fotbal. Îi chemam ca să îi învăţ scheme de break dance“, ne povesteşte Andreea. La 9 ani debuta pe scena Casei de Cultură din Galaţi, absolvind apoi Şcoala de Arte din Galaţi, secţia canto, şi Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin“ din Galaţi, secţiile coregrafie şi muzică. A cochetat o vreme cu ideea de a deveni balerină, dar a realizat că nu este chiar ceea ce îşi doreşte de la dans.

„Am conştientizat că stilul meu este cu totul altul. Iubeam dansul modern şi street dance-ul. E foarte bine că am pornit de la balet, pentru că acolo am învăţat baza, tehnicile de dans“, ne mărturiseşte artista. În primul an de Conservator la Galaţi a înfiinţat o şcoală de dans, Estrada Studio, „nebunia“ cum o numeşte ea, pornind de la visul său de a le oferi copiilor şi tinerilor ceea ce iubeşte de când a făcut primii paşi în viaţă: muzica şi dansul.

Mulţi nu i-au dat şanse proiectului său, însă cu perseverenţă şi mult suflet, tânăra a reuşit să facă cunoscută şcoala de dans la nivel naţional şi internaţional. Nu i-a fost deloc uşor, dar nu şi-a abandonat niciun moment visul. Andreea este adesea chemată să facă parte ca jurat la competiţii de dans din România, dar şi în emisiuni cunoscute de televiziune, precum „Next Star“ şi „X Factor“.

La 29 de ani, tânăra se poate mândri cu peste 20 de ani de carieră muzicală şi 10 ani de când a deschis Estrada Studio, votată recent cea mai populară şcoală de dans din România. Andreea predă dansuri moderne şi contemporane, folclor naţional şi internaţional, jazz dance, dansuri lirice, break dance şi street dance. În prezent, pregăteşte la şcoala ei de dans 200 de copii şi tineri, cu vârsta cuprinsă între 4 şi 20 de ani.







De-a lungul anilor a obţinut cu aceştia peste 100 de trofee naţionale şi internaţionale la stilurile de dans amintite, la care se adaugă alte câteva zeci de competiţii câştigate la canto.Ultimul concurs de dans adjudecat de trupa artistei a avut loc acum o lună la Viena (Austria), unde copii pregătiţi de Andreea au câştigat toate secţiunile din concurs (majorete, street dance, dansuri tematice) şi, în final, marele premiu. În plus, artista pregăteşte de ani buni şi trupa de majorete care oferă reprezentaţii la toate meciurile de baschet şi volei care au loc la Galaţi.

Atitudinea, secretul succesului

Secretul succesului său este simplu. Mulţi copii şi tineri vin la şcoala de dans a artistei fie împinşi de către părinţi, fie pentru că vor să înveţe un stil de dans care îi pasionează, însă descoperă cu totul altceva decât s-ar fi aşteptat. Se descoperă în primul rând pe ei aşa cum sunt în realitate, plini de viaţă, şi îşi înving teama de a dansa şi, mai ales, de a-şi exprima emoţiile prin mişcări în ritmul muzicii.

Ceea ce face diferenţa faţă de alte şcoli de dans este starea pe care copiii o arată în ceea ce fac când urcă pe scenă, iar rezultatele obţinute cu ei de Andreea vorbesc de la sine. „Toate aceste premii reprezintă o etapă, o motivare de a merge mai departe, de a-ţi dori să fii mai bun, mai sus. Nu ne-am întors niciodată de la un concurs fără un premiu“, ne mărturiseşte tânăra.







Artista îşi pregăteşte acum copiii pentru un campionat internaţional de street dance, care va avea loc la Roma (Italia). O încearcă un uşor regret când îţi aminteşte de costurile tuturor acestor deplasări, ce înseamnă cazare şi masă, la care se adaugă costumele şi taxele de concurs, care sunt suportate doar de către părinţii copiilor, pentru că autorităţile locale nu au făcut până recent mai nimic pentru a finanţa acest gen de activităţi.







„Există la Galaţi un potenţial uriaş, copii talentaţi, care pot face performanţă foarte uşor, dar finanţarea este o problemă. La acest capitol stăm prost faţă de alte oraşe din ţară, pentru că mergem acolo şi vedem în ce fel este privit dansul“, ne mărturiseşte Andreea. Chiar şi aşa, nu s-a descurajat niciun moment, iar efectele au început să se vadă şi la Galaţi. Artista a iniţiat acum opt ani şi un concurs internaţional de dans, Galaţi Fest Dance, iar autorităţile locale se implică în prezent în promovarea şi organizarea acestuia.

Compune melodii şi îşi scrie singură coregrafiile

Deşi a avut de-a lungul anilor mai multe oportunităţi de a pleca din Galaţi şi a se stabili în Capitală, Andreea nu a făcut acest pas pentru că este legată de oraş, dar mai ales de oamenii lui şi în special de copii. „Oricât de greu mi-ar fi să civilizez oamenii pe partea artistică, nu voi pleca. Simt că aici îmi este locul“, ne spune simplu tânăra. Când vine vorba de viitor, are atât de multe planuri, încât nu ştie cu ce să înceapă.Şcoala de dans îi aduce multe satisfacţii, dar i-a afectat în ultimii ani cariera muzicală, pentru că nu mai are destul timp pentru a compune melodii şi a le cânta. Ca solistă de muzică, tânăra a participat la zeci de concursuri şi festivaluri, punctând la majoritatea dintre acestea. Perfecţionistă din fire, artista îşi compune singură o parte dintre melodiile pe care le cântă şi îşi scrie coregrafiile pentru spectacolele în care dărecitaluri.

„Când se scrie o piesă, se porneşte de la o idee. Acea idee este schimbată ulterior de către mine. Mi-ar place să stau într-un studio, să am cuibuşorul meu şi să compun melodii. Nu am deocamdată timpul de care am nevoie pentru face asta, dar sper ca pe viitor să fac ceva şi în această privinţă“, punctează Andreea unul dintre aspectele la care încă lucrează. Artista le recomandă părinţilor să îşi dea copiii la dans pentru că astfel vor reuşi să îşi formeze un corp armonios, să adopte un stil de viaţă sănătos şi să îşi schimbe modul cum privesc viaţa.







„Cred că oricine dansează se menţine veşnic tânăr, indiferent de vârstă. Adrenalina îţi dă puterea de a-ţi depăşi permanent limitele. Văd acest lucru la puştii cu care lucrez. Nu mai au trac când văd că sunt priviţi de foarte mulţi oameni, dar şi la şcoală abordează altfel examenele pe care le dau. Dansul te transformă. Acesta a fost, este şi va fi mereu mesajul meu. Atitudinea este totul, este, de altfel, cheia succesului. Dansul nu înseamnă să înveţi nişte paşi, să te uiţi într-o oglindă şi să îi execuţi ca un robot, ci să simţi mereu ceea ce faci. Asta îţi hrăneşte sufletul“, ne mărturiseşte Andreea.

