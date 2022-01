Cinci ore la coadă, fără distanţare socială, pentru a-şi plăti impozitele. Primul venit, la ora 3.30: „Nu putem dormi liniştiţi!“

Ca de obicei, primii care au ajuns la sediul Direcţiei de Fiscalitate a Primăriei Galaţi au fost pensionarii. Încă de la ora 3.30 dimineaţa, oamenii s-au aşezat la coadă, în frig, fără să respecte distanţarea socială, pentru a-şi plăti impozitele locale. Unii dintre ei au aşteptat chiar şi cinci ore, până când s-au deschis ghişeele.

„Am venit de la ora 3.30 dimineaţa. Am fost aici primul, ca să fiu sigur că reuşesc să-mi achit datoriile către stat. Aşa suntem noi, pensionarii: nu putem dormi liniştiţi dacă ştim că avem facturi neplătite”, mărturiseşte un pensionar.

În acest an, accesul la ghişeele Direcţiei de Fiscalitate s-a făcut doar pe baza dovezii vaccinării, a trecerii prin boală sau a unui test valabil. Deoarece unii dintre ei nu aveau certificat de vaccinare, au fost întorşi din drum, fiind nevoiţi să meargă să îşi facă teste rapide.

Printre ei s-a aflat şi pensionarul Costică Ciolan. Bărbatul nu este vaccinat şi a aflat abia în timp ce stătea la coadă că are nevoie de un test pentru a intra la ghişee ca să-şi plătească taxele şi impozitele locale.

„Nu am ştiut că îmi trebuie trebuie certificat de vaccinare sau test. Am venit cu noaptea în cap, dar am aflat că nu pot intra dacă nu am test, aşa că m-am dus repede la o clinică. M-am întors apoi, am luat bon, m-am aşezat din nou la nou la coadă. Am pierdut câteva ore. Ce puteam să fac? Nu am voie să mă vaccinez deoarece sunt operat, am risc de tromboze. Mi-e frică”, spune Costică Ciolacu.

Foto: C.Mazilu

Pentru a evita aglomeraţia la ghişee, gălăţenii pot plăti on-line taxele şi impozitele, pe platforma ghişeul.ro. Aceştia pot intra în posesia ID-ul şi parolei alocate, prin intermediul poştei electronice, trimiţând la adresa de e-mail fiscalitate@primariagalati.ro o cerere şi copia actului de identitate al titularului de rol fiscal, scanate şi ataşate. Anul trecut, 25 la sută din gălăţeni au plătit online.

„Gradul de încasare de anul a fost mult mai bun decât de cel din 2020, a crescut de la 83,3 la sută la 88,9 la sută”, susţine Daniel Stadoleanu, director al Direcţiei de Fiscalitate.

În acest an, taxele şi impozitele locale au crescut cu rata inflaţiei, respectiv 2.6 la sută. Contribuabilii care plătesc integral taxele şi impozitele locale pentru 2022, până pe 31 martie, beneficiază de o reducere de 10%.

Foto: C.Mazilu

Vă recomandăm şi: