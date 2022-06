Cel mai mare telescop din România destinat publicului se află la Observatorul astronomic din Galaţi

Observaţiile astronomice realizate cu acest telescop din sudul oraşului Galaţi, deshid o nouă perspectivă în domeniul observării obiectelor de cer profund (deep-sky). Acest instrument optic, cu diametrul oglinzii principale de 508 mm-cel mai mare telescop din România, destinat publicului, permite observarea cu uşurinţă a nebuloaselor, roiurilor de stele, chiar şi a galaxiilor.

Observaţiile astronomice selenare şi planetare sunt realizate la o rezoluţie şi un contrast mult mai mare faţă de telescopul cu diametrul oglinzii principale de 400 mm, utilizat anterior în activitatea cu publicul vizitator. Mai mult, instrumentul optic este folosit pentru cercetare, precum şi pentru activităţi educaţionale, cum ar fi pregătirea elevilor care participă la Olimpiada de Astronomie şi Astrofizică.

Premiu la un concurs de astronomie

De curând, Observatorul Astronomic Galaţi a obţinut locul patru la concursul european de astronomie “Catch a Star” 2022.

În fiecare an European Association for Astronomy Education (EAAE) organizeză un concurs de astronomie pentru elevi, intitulat “Catch a Star” - competiţie europeană unde participanţii se întrec în proiecte ştiinţifice realizate sub îndrumarea unor profesori (mentori). Observatorul Astronomic din Galaţi a participat la concurs cu echipa formată din Ovidiu Tercu (îndrumător) şi eleva Diana Maria Manole (membru al Astroclubului “Călin Popovici” din cadrul Observatorului Astronomic Galaţi). Proiectul ştiinţific depus s-a numit Determining a star's spectral type using multicolor photometry, bazat pe observaţii astronomice menite să dezvolte competenţa investigaţională a elevului în domeniul cercetării ştiinţifice.

sursa: Observatorul Astronomic/Facebook

În urma jurizării, proiectul Observatorului Astronomic din Galaţi a obţinut locul patru în competiţie. Premiul obţinut pentru acest concurs constă într-o imagine cu galaxia Sombrero realizată de Very Large Telescope.

Construcţia Observatorului Astronomic s-a realizat în perioada 2005-2007.Dotarea Observatorului Astronomic s-a realizat în perioada 2007 -2009 din fonduri europene prin proiectul „Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi – obiectiv turistic transfrontalier. Este cel mai mare şi mai modern observator public din România. Până în acest moment, la Observatorul Astronomic din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, au fost observate 1.171 de obiecte (asteroizi şi comete) şi 12.181 de măsurători de poziţii raportate către Minor Planet Center, din care 5.464 de poziţii raportate pentru obiecte apropiate Pământului (Near-Earth Objects).

În anul 2013, Observatorul Astronomic din Galaţi a ocupat locul 8 în Europa şi locul 40 în top mondial (din peste 1.800 de observatoare) din punct de vedere al observaţiilor asupra asteroizilor şi cometelor, fiind cel mai productiv observator astronomic din România în ceea ce priveşte observaţiile la asteroizi şi comete.

Vă recomandăm să mai citiţi: