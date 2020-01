Cea mai uşoară cale prin care scăpăm de furie. Care este cel mai afectat organ  când ne lăsăm pradă emoţiilor negative

Pentru a controla furia, e necesar ca mai întâi să o înţelegem. Aceasta reprezintă o energie negativă, o explozie emoţională care de cele mai multe ori este necontrolată. Furia îşi are originea în anumite stări negative care se acumulează la o persoană, culmind cu o refulare nervoasă în momente, de regulă, tensionate.

”Furia necontrolată este un rezultat al mâniei, supărării, neiertării, frustrării, neputinţei, autoreproşului, ruşinii, invidiei, inadecvării, al sentimentului de inferioritate, în general fiind vorba de stări emoţionale reprimate. Ce trebuie reţinut este că toate aceste emoţii au în spatele lor o cauză şi putem să acţionăm sau să reacţionăm când acestea se manifestă”, explică psihologul Stelian Chivu.

Dacă acţionăm preventiv, vom controla acest gen de reacţii. În schimb, dacă doar reacţionăm, furia se va manifesta necontrolat, putându-se ajunge uşor la acte de violenţă. De altfel, şi în termeni populari se spune despre furie că întunecă gândirea.

”Furia trebuie şi poate fi vindecată. Aceasta ajunge să acţioneze ca un reflex necondiţionat. La nivelul creierului se declanşează un gen de avalanşă. Mai întâi apare gândul, care să spunem este un şef de la serviciu, apoi apare şi starea legată de acesta, ce poate fi de revoltă, supărare sau invidie, iar după ele vine şi manifestarea la nivel fizic. Toate acestea se petrec în decurs de o secundă sau două”, detaliază psihologul Stelian Chivu.

Prin urmare, este esenţial să ne controlăm în primul rând gândurile pentru că apoi este mult mai greu să ne controlăm emoţiile, când impulsul de a acţiona există deja. Furia acţionează pe patru planuri: spiritual, mental, emoţional şi fizic.

Slăbeşte imunitatea

Persoanele care se lasă conduse de emoţii negative, aproape mereu va lua cele mai proaste decizii. Pe acest fond, apare la nivelul creierului gândul de-a mânca excesiv, de a consuma alcool sau a fuma.

”Există şi agresivitatea mentală. Persoana în cauză nu spune şi nu face nimic, dar are gânduri puternic negative care îi agresează la propriu pe cei din jur, dar şi pe ea însăşi. Furia se manifestă în creierul reptilian, care execută imediat comenzile primite. Tocmai de aceea apar aceste impulsuri, aceste reflexe care sunt foarte greu de controlat”, susţine psihologul Stelian Chivu.

Fizic, furia conduce la creşterea ritmului cardiac şi slăbeşte imunitatea. Când are loc această explozie emoţională, intervine creierul abdominal, pentru că fiecare dintre noi are aşa ceva, iar noi vom acţiona la nivel de reflex. Există şi o expresie pentru asta: ”Mi s-a pus pata şi nu am mai ştiut ce fac.” Ficatul este cel mai afectat organ din corp atunci când acţionăm sub impulsul furiei, dar apar şi ulcerele, durerile de cap, transpiraţia şi agitaţia.

Cum manageriem furia

Primul pas în controlul furiei este conştientizarea. Făcând asta, o parte din emoţia negativă se va disipa. La fel de importantă este şi convingerea că ne putem controla furia.

”Un remediu foarte rapid în astfel de cazuri este respiraţia profundă. Când respirăm, creierul nostru primeşte mai mult oxigen. Creierul reprezintă aproape 2% din întreaga masă corporală, dar consumă 20% din cantitatea de oxigen care intră în organism prin respiraţie. Iată de ce când analizăm hrana de bază a creierului, aceasta este oxigenul. Furia acţionează pe fondul unei hrăniri insuficiente a creierului cu oxigen”, precizează psihologul Stelian Chivu.

Practic, creierul intră în starea de ”luptă sau fugi” şi considerându-se în pericol, va orienta cea mai mare cantitate de oxigen către muşchii corpului. Este suficient pentru o persoană să respire profund şi conştient timp de un minut pentru ca bună parte din furie să dispară. În astfel de cazuri, programarea mentală funcţionează foarte bine cu respiraţia.

”Dacă cel în cauză respiră profund şi repetă expresia «sunt calm», se va crea o legătură cu mintea subconştientă, iar managementul furiei va fi mult mai rapid. Nu trebuie să se folosească expresii de genul «nu sunt furios», pentru că mintea subconştientă va prelua doar cuvântul «furios» şi mai rău ne facem”, ţine să puncteze psihologul Stelian Chivu câteva nuanţe extrem de importante când vine vorba de programarea mentală.

Sportul este o altă cale de a risipi rapid energia furiei, dar şi scrisul într-un jurnal despre stările pe care le-am trăit şi cum le-am depăşit, pentru că asta ne va ajuta pe viitor să conştientizăm mai repede episoadele de furie. Chiar şi număratul este o modalitate extrem de practică pentru a ne potoli furia, ţinând cont că mintea va fi concentrată pe această acţiune, şi nu pe energia negativă.

”Odată ce am conştientizat gândul sau programul de furie, le pot schimba cu ceva distractiv sau plăcut pentru mine. Cei care ştiu că au accese de furie, este recomandat să se pregătească pentru acestea, să se antreneze, dacă pot spune aşa, astfel încât gradual să ajungă să controleze aceste gânduri şi să le înlocuiască imediat ce apar”, conchide psihologul Stelian Chivu.