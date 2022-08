Cea mai bună îngheţată din Europa: Whoopie Ice, pe bază de zer concentrat, va fi găsită pe piaţă

Îngheţata bio „Whoopie Ice” are în componenţă smântână, gutui şi pulpă de prune, fructe cu zaharuri glicemice scăzute, bogate în vitamine şi antioxidanţi. În plus, are un topping fabricat din gelatină obţinută din extract de gutuie, al cărei conţinut de zahăr este scăzut. La fel de important este faptul că îngheţata poate fi consumată de persoanele cu intoleranţă la lactoză, deoarece este fabricată din lactoză hidrolizată.

Invenţia a câştigat câştigat medalia de aur la concursul internaţional de inovaţie în domeniul alimentar „Ecotrophelia Europe” de la Paris, din anul 2018.

Îngheţata minune a fost creată de echipa de studente, formată din Ana-Georgiana Popa, Alina-Marina Chirilă şi Adelina Pricope, coordonată de cadrele didactice profesor universitar Daniela Borda, şef lucrări Iulia Bleoancă şi doctorand Florentina Bucur, a lucrat în permanenţă la perfecţionarea ei.

„Îngheţata noastră se numeşte Whoopie Ice şi este pe bază de zer delactozat şi concentrat, la care adaugăm fructe, prune şi gutui. Este o îngheţată care este adresată inclusiv persoanelor care suferă de intoleranţă la lactoză. Fructele pe care le folosim au indice glicemic relativ scăzut”, spune Ana Popa, studentă la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor Galaţi.

sursa: UDJ Galaţi

Invenţie transferată către mediul economic

Îngheţata pe bază de zer concentrat a atras atenţia şi agenţilor economici, care intenţionează să o producă în cantităţi industriale pentru o comercializa. Prin urmare, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi a cesionat vineri, 5 august, către un agent economic cererea de brevet a unui produs premiat cu medalia de aur la concursul Ecotrophelia Europe desfăşurat la Paris, Franţa.

„Brevetul de invenţie cu titlul: <Procedeu pentru obţinerea îngheţatei din zer concentrat şi fructe>, rezultat în urma cercetărilor unei echipe de la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, a fost cesionat. Brevetul a fost ofertat în luna iunie prin Centrul de Transfer Tehnologic al Departamentului de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic din cadrul Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi. Această activitate se înscrie în eforturile universităţii pentru asigurarea transferului tehnologic, necesar creşterii competitivităţii economice a partenerilor noştri” a declarat prof. Puiu-Lucian Georgescu, rectorul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Studenţii şi profesorii de la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din Galaţi sunt renumiţi în ţară pentru produsele lor. De-alungul anilor ei au mai inventat pateul 100% vegetal, îngheţata de afine cu ulei esenţial de trandafir, ciocolata dietetică şi berea din coajă de vânătă.

