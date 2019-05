Cazul dramatic al tânărului care a făcut puşcărie pentru că i s-ar fi pus în cârcă doi morţi. „Când intri în vizorul mafioţilor eşti pierdut”

În urmă cu nouă ani, tânărul Bogdan Banu, din Tecuci, nu se vedea, nici în cele mai negre coşmaruri, o victimă. Avea 29 de ani, o afacere de succes profilată pe agricultură şi industrie alimentară, dar şi o familie fericită. A fost nevoie doar de o conjunctură absurdă pentru ca totul să se năruiască. De atunci, se luptă să demonstreze că este victima colaterală a unui sistem extins de complicităţi şi abuzuri.

Povesteşte că an de an a strâns probe care demonstrează că a fost târât într-un proces penal inventat şi că a fost exterminat economic cu bună ştiinţă. De câteva săptămâni, lucrurile par însă să fi luat o turnură nouă. Şase dintre dosarele sale (penale şi civile) au fost cerute de Secţia Specială de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie, având în vedere că printre cei suspectaţi că au ajutat la comiterea mai multor nedreptăţi şi ilegalităţi se află judecători, procurori şi poliţişti.

Accidentul

Totul a început în noaptea de 12 spre 13 iulie 2010, când, fără nicio legătură cu Bogdan Banu, trei cultivatori de legume din Munteni, judeţul Galaţi, au pornit la drum către Moineşti, judeţul Bacău. Cei trei, pe nume Sandu Mitoi, Nicolae Arhire şi Sandu Ferţu, au parcurs, exact în această ordine, circa 15 kilometri din drum (pe centura Tecuciului), moment în care hazardul le-a ieşit în cale: o banală pană de cauciuc fiind punctul de plecare pentru un accident de circulaţie grav, în urma căruia Mitoi şi Arhire au murit pe loc.

Nici măcar acum, la nouă ani de consumarea tragediei, împrejurările producerii evenimentelor nu sunt clare, deşi în cauză s-au întocmit mai multe expertize, s-a făcut un stufos dosar penal, iar Bogdan Banu a fost condamnat definitiv de judecători pentru omor din culpă.

Între timp, tânărul şi-a ispăşi pedeapsa, însă nu a încetat să-şi susţină nevinovăţia. A strâns numeroase probe şi, într-un final, a reuşit să-i convingă pe magistraţii de la Secţia Specială de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (de la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie) că dosarul trebuie redeschis. De fapt, s-au format două dosare, unul legat de prima fază a anchetei şi altul de desfăşurarea procesului.

Noile probe depuse de Bogdan Banu arată că cercetarea penală în baza căreia a fost condamnat ar fi fost grav alterată de unii dintre cei care au manevrat probele. Potrivit acestora, în cercetarea penală ar fi fost implicaţi alţi poliţişti decât cei care figurează în rechizitoriu, unii martori ar fi fost obligaţi să-şi schimbe depoziţiile, multe dovezi ar fi fost ignorate şi ar fi fost distruse probe cruciale.

„Scopul este unul simplu: să îl salveze de la închisoare pe cel care a produs de fapt accidentul, acesta fiind tatăl unui lucrător la Poliţia Tecuci. De aceea, au distrus imaginile de la camera de supraveghere de la benzinăria aflată nu departe de locul accidentului, pentru a ascunde adevărul”, spune Bogdan Banu.

De ce a dispărut proba crucială?

Din analiza dosarului rezultă că poliţiştii se contrazic flagrant în privinţa probelor video, care ar fi trebuit să fie proba crucială în dosar. Poliţistul Gică Niţu (cel care a condus ancheta penală legată de accident) afirmă că „nu au fost verificate camerele video” şi că pe parcursul anchetei nu s-a mai solicitat obţinerea lor deoarece „era tardiv”. În schimb, poliţistul Gigi Doniga declară că imaginile video ar fi fost verificate de colegul lui, Mircea Masgras, dar că acesta „nu a obţinut niciun indiciu în cauză”. La rândul lui, Masgras recunoaşte că a verificat imaginile, dar spune că nu a considerat că era necesar să facă un proces-verbal în acest sens, dat fiind că nu ar fi remarcat nimic pe acestea.

El este însă contrazis de un alt poliţist, chiar criminalistul de la Poliţia Municipală Tecuci, Aurică Vâlcea, acum pensionar, care îşi aminteşte că vinovăţia lui Banu a fost stabilită în baza acelor imagini.

„A fost identificat ca fiind autorul accidentului respectiv urmare a vizualizării imaginilor înregistrate cu camera de supraveghere de la staţia Lukoil. Cunosc aceste aspecte de la colegul meu Masgras Mircea, acesta relatându-mi faptul că imediat după accident a vizionat acele imagini şi a observat în cadrul acestora autoturismul numitului Banu Bogdan trecând prin zonă imediat după producerea accidentului”, a declarat Vâlcea.

Toţi cei implicaţi au fost audiaţi deja la Direcţia Generală Anticorupţie (DGA), existând suspiciunea că proba video a fost distrusă intenţionat, tocmai pentru a ascunde faptul că accidentul a fost produs de o altă persoană decât Bogdan Banu. Urmează să aflăm concluziile.

Interesant este că distrugerea de probe nu este ceva nou pentru poliţiştii de la Rutiera din Tecuci. Pe 2 mai 2019, Curtea de Apel Galaţi i-a condamnat definitiv pe şapte poliţişti, trimişi în judecată pentru corupţie, la pedepse cuprinse între un an de închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării până la patru ani şi şase luni de închisoare cu executare, fiind obligaţi şi la plata unor cheltuieli judiciare record, de peste 110.000 de lei. Motivul principal: luare de mită. În plus, pentru a-şi şterge urmele, ei au distrus aparatura de interceptare montată de DGA în maşinile de serviciu. Nu înainte, însă, de a fi înregistraţi în timp ce discutau despre falsificarea unor dosare penale cam în aceeaşi manieră ca în cazul în care s-a procedat în cazul lui Bogdan Banu.

„Din video s-ar fi văzut că eu am trecut pe acolo după producerea accidentului mortal. Este demonstrat acest lucru şi de expertiza tehnică prin care s-a arătat că nu există probe biologice de vreun fel pe maşina mea. În schimb, maşina lui Sandu Ferţu, despre care eu cred că este autorul accidentului, nu a fost niciodată expertizată, de nimeni. A dispărut misterios de la locul accidentului şi nimeni nu a verificat de la ce maşină provin resturile găsite în zonă. De la a mea nu erau. S-a dovedit!”, povesteşte Bogdan Banu.

Dosarele conexe

După cum povesteşte Bogdan Banu, deoarece a îndrăznit să-i reclame pe poliţiştii, procurorii şi judecătorii care au participat la condamnarea sa în dosarul privind accidentul, s-a pomenit prins într-o veritabilă „morişcă” de abuzuri împotriva firmelor sale şi ale tatălui său.

„Ne-am pomenit cu o avalanşă de controale de la tot fel de instituţii, cu executări silite abuzive, cu decizii judecătoreşti abuzive, care au avut ca scop exterminarea economică. Aceeaşi oameni au orchestrat totul, fiind legaţi prin relaţii de rudenie şi de pritenie. Probabil că au socotit că dacă rămânem fără bani nu mai putem să insistăm să se afle adevărul”, povesteşte tânărul.

În cele patru dosare ajunse acum, împreună cu cele două legate de accident, la Secţia Specială de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (de la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie) sunt cercetate aspecte legate de o serie de falsuri folosite în procesele civile în urma cărora grupul de firme al familiei Banu (Agriban, Agromec, Ianisoil) au suferit prejudicii foarte mari, de ordinul milioanelor de euro. Rezultă, astfel, că firmele au fost executate silit în mod abuziv (atât de Fisc, cât şi de alte entităţi), deşi erau protejate printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, ce constata o stare de forţă majoră.

În perioada următoare, la Secţia Specială de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (de la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie) urmează să se facă audierea celor implicaţi în acest caz.

„Libertatea răpită şi onoarea tăvălită în noroi nu mi le mai poate da nimeni înapoi. Însă sper ca toţi cei implicaţi în încălcarea legii să plătească pentru faptele lor, aşa cum este firesc. Am convingerea că, în sfârşit, dosarul a ajuns în mâna unor magistraţi care vor să facă dreptate”, ne-a mai spus Bogdan Banu.



