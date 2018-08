Caz revoltător la Galaţi. Două fetiţe de unu şi patru ani au fost abandonate în casă, zile în şir, de mama lor. Flămânde şi bolnave, au fost salvate de vecini

Caz revoltător la Galaţi, acolo unde două copile de unu şi, respectiv patru ani au fost abandonate în casă, într-o mizerie cumplită, de mama lor, pe nume Tania Mercedes Mitu. Femeia a fugit pur şi simplu de acasă cu un nou iubit, în timp ce soţul ei, Iulian Mitu, era plecat la muncă pe un şantier de contrucţii.

Fetiţele au fost descoperite de o vecină a familie, pe nume Mihaela Abraşu, care în prima fază a încercat să o convingă pe mama copilelor să se întoarcă să aibă grijă de ele. Acesta însă a refuzat să discute cu ea, pentru ca apoi să îi blocheze apelurile.

Mihaela Abraşu nu a renunţat şi l-a anunţat pe soţul femeii. „Ea a plecat de duminică. Eu tot am patrulat pe stradă. Am vorbit cu tatăl i-am spus ce cred eu că se întâmplă şi mi-a spus de unde să iau cheia. Era mizerie cumplită în casă, fetele aveau temperatură mare, erau clar nemâncate. Am găsit totul vraişte, viermi pe masă, mucegai. Mama lor îşi pune poze (N.R.: pe Facebook) cu altul şi spune că se simte iubită”, povesteşte Mihaela Abraşu.

Tatăl fetiţelor a revenit imediat la domiciliul din Galaţi şi a declarat că soţia tocmai ce i-a trimis un SMS prin care îl anunţă că trebuie să se descurce singur că fetele pentru că ea şi-a găsit un iubit.

„Mi-a spus soţia că să fac ce vreau cu fetele, de fapt mi-a dat SMS. Am înţeles că de două–trei zile fetele nu au mâncat, nu au băut. Acum sunt internat cu ele în spital, vreau să fac în aşa fel încât să le pot creşte eu. De mama lor divorţez”, a spus Iulian Mitu, tatăl fetelor.

Bîrbatul a şi depus o plângere la poliţie împotriva soţiei sale. „În urma sesizării poliţiştii au întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie”, a confirmat acest lucru cms.şef Gabriela Costin, de la biroul de presă al IPJ Galaţi.

Medicii de la Spitalul de Pediatrie din Galaţi, unde au ajuns fetiţele, s-au declarat consternaţi de starea acestora, mai ales că cea mică avea peste 40 de grade. „Fetiţele au fost aduse într-o stare deplorabilă de igienă, nemâncate, deshidratate, cu febră”, a declarat dr. Silvia Constantin Dinescu, de la amintita unitate medicală.

Protecţia Copilului Galaţi a deschis de asemenea o anchetă, iar primele concluzii ale inspectorilor este că tată nu are posibilitatea să-şi crească singur copilele, el neavând un venit stabil şi fiind nevoit să muncească cu ziua, ca salahor, în costrucţii.

Drept urmare, assistenţii de la Protecţia Copilului speră ca la externare să găsescă pe cineva în familia extinsă (bunici, unchi) care să preia în plasament fetiţele, după externare. „Dacă nu se va găsi nimeni în familia extinsă atunci va trebui să cerem ordonanţă preşedinţială şi să intre în grija statului”, a spus Gabriela Ghermănaşu, asistentul social care a preluat cazul.

Potrivit unor informaţii neoficiale, mama fetiţelor ar fi în acest moment în Bucureşti, unde locuieşte cu noul iubit. Ea a postat fotografii cu acesta pe Facebook, dar ulterior şi-a şters contul de reţeaua de socializare.