Cămin studenţesc finalizat la 20 de ani de la demararea lucrărilor. Investiţia a costat două milioane de euro

Mai mulţi reprezentanţi ai conducerii Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, ai Ministerului Educaţiei Naţionale, primarul municipiului Galaţi Ionuţ Pucheanu, dar şi un sobor de preoţi de la Arhiepiscopia Dunării de Jos au participat joi,m 13 iunie, la inaugurarea Căminului A, din Campusul Studenţesc Alexandru Ioan Cuza.



„Am reuşit, în doi ani să punem la punct acest cămin, să-l aducem la standardele pe care orice student şi le doreşte, cu respectarea normativelor în vigoare”, a declarat conferenţiarul Cezar Bichescu, prorector al Universităţii.



„Universitatea din ziua de astăzi nu mai poate exista fără o bază materială complexă, fără asigurarea unor condiţii de viaţă decente. Creşterea numărului de locuri de cazare şi modernizarea bazelor de cazare aduc plus de confort studenţilor şi asta contează foarte mult într-o societate modernă”, a spus Mariana Chivu, director general în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.



”Relaţia Primărie-Universitate a devenit în ultimii ani tot mai strânsă. Cred cu tărie în conceptul de oraş construit în jurul universităţilor. Vreau să-i asigur pe toţi că universităţile de la Dunăre vor beneficia în continuare de suportul Primăriei. Acest oraş poate renaşte dacă universitatea are locul ei în societate”, a declarat primarul Galaţiului, Ionuţ Pucheanu.



Lucrările la Căminul A au fost reluate în urmă cu doi ani, după ce timp de 20 de ani investiţia fusese abandonată. Costurile totale ale investiţiei s-au ridicat la aproape 2 milioane de euro, din care contribuţia ministerului a fost de un milion de euro.



Spaţiile de cazare din Căminul A au fost regândite: toate au grupuri sanitare proprii şi încăperi speciale pentru servirea mesei. Prorectorul Cezar Bichescu a anunţat o nouă investiţie, care va începe în toamna acestui an: „Vom lansa un obiectiv nou: construcţia unui nou cămin, în locul Cantinei studenţeşti I, care va avea 200 de locuri de cazare. Lucrarea va fi finanţată de Compania Naţională de Investiţii. Valoarea totală a lucrărilor va fi de peste 7 milioane de euro”.

