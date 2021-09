Calvarul unei femei operate de cancer, refuzate de oncolog: „M-am simţit umilită, vinovată că m-am îmbolnăvit”

Coşmarul Lianei Niculeţ, în vârstă de 41 de ani, a început în urmă cu trei luni. A aflat că are cancer şi a mers la un spital din Cluj pentru a se opera. După intervenţia chirurgicală, femeia a mers la Spitalul Judeţean Galaţi pentru a fi luată în evidenţă. Pe 24 august, Liana şi-a depus documentele la registratura Policlinicii Spitalului de Urgenţă din Galaţi pentru a fi luată în evidenţă, a primi lunar concediul medical, reţete şi diverse trimiteri la examinări oncologice.

„Am fost operată şi tratată la Institutul Oncologic de la Cluj. Ulterior, după ce am plecat de acolo trebuia să fiu luată în evidenţă la Galaţi, pentru că aici este locul de reşedinţă. Trebuia să fiu înregistrată într-un fişier al lor pentru emiterea unor hârtii, precum concediul medical, reţete, adeverinţe, diverse, trimiteri la CT-uri, şi tot ce mai pot avea nevoie. Mi-am întocmit dosarul şi l-am depus pe 24 august la registratura oncologică de la Spitalul Judeţean. Mi s-a zis că e complet şi mi s-a dat o programare la medic, pe 6 septembrie.”, povesteşte Liana Niculeţ.

Deşi avea dosarul complet şi tot dreptul din lume pentru a fi luată în evidenţă de Spitalul Judeţean Galaţi, femeia susţine că s-a lovit de ingnoranţa şi nepăsarea medicului oncolog. Acesta i-a spus că nu poate să fie luată în evidenţă şi să se ducă acolo unde a fost operată de cancer.

„ M-am simţit vinovată că am ajuns la uşa medicilor ”

„Am venit conform programării, doctorul s-a uitat câteva minute pe dosar, m-a întrebat unde voi face tratamentul. (...) Mi-a spus efectiv că nu mă poate lua în evidenţă aici. Acolo unde am fost operată şi tratată, acolo să mă duc să îmi depun dosarul, să mă ia ei în evidenţă, aşa mi-a spus. Conform diagnosticului meu am dreptul la un an de zile concediu medical. Adeverinţa pentru concediul medical se eliberează pe o perioadă de 30-31 de zile”, povesteşte pacienta.

În aceste condiţii, femeia este nevoită să meargă lunar la Cluj, să parcurgă un drum de zece ore dus, zece ore întors, doar pentru un concediu medical sau o adeverinţă medicală.

„Asta ar însemna ca lunar să fac zeci de ore pe drum la Cluj, doar pentru un concediu medical, trimiteri sau alte acte. Doctorul atât mi-a spus, că nu mă pot lua în evidenţă, nimic altceva. Nu mi s-a cerut niciun act, nimic în plus. Dosarul meu era complet. M-am simţit umilită, dezamăgită şi vinovată că m-am îmbolnăvit. M-am simţit vinovată că am ajuns la uşa medicilor.“, spune Liana Niculeţ.

Voi pleca la Institutul Oncologic de la Iaşi

Dezamăgită de tot ce i s-a întâmplat, femeia nu renunţă la drepturile pe care le are ca pacient şi va merge la Institutul Oncologic de la Iaşi pentru a fi luată în evidenţă de medicii oncologici de acolo. „Nu vreau să-mi imaginez ce păţeam dacă mă operam la Viena. Mă trimiteau probabil să fiu luată în evidenţă acolo”, se întreabă îngrozită Liana.

„În cursul zilei de joi, voi pleca către Institutul Oncologic de Iaşi. Voi încerca să fiu luată în evidenţă acolo. Ulterior, când mă voi întoarcea casă voi depune probabil nişte reclamaţii la DSP, la Colegiul Medicilor. Ce de la Cluj mă luau fără probleme în evidenţă, dar ei mi-au spus pentru binele meu dacă este secţie oncologică să mă înregistrez aici. Să nu fac naveta”, spune îngrozită femeia.

Explicaţiile Spitalulul Judeţean Galaţi

Reprezentanţii Spitalului Judeţean se apără şi spun că documentele prezentate de pacienta respectivă nu erau complete. Aceştia au transmis că vor analiza cazul şi o roagă pe pacientă să se adreseze medicului oncolog.

"La nivelul unităţii noastre nu a fost înregistrată nicio sesizare cu privire la eventualitatea existenţei unei disfuncţionalităţi, în ceea ce priveşte asigurarea asistenţei medicale sau eliberarea unor înscrisuri. Din ce vă putem comunica, la momentul respectiv, pacienta nu se afla în evidenţa unităţii noastre, ca pacient oncologic. Din punctul de vedere exprimat, de asemenea, de către medicul oncolog care a consultat-o pe pacienta respectivă, nu i s-a refuzat eliberarea concediului medical aferent perioadei de internare în alt centru oncologic, însă documentele prezentate de pacienta respectivă nu erau complete. Vom analiza cazul şi o rugăm pe pacientă să se adreseze medicului oncolog", a declarat dr. Ionuţ Băneşanu, reprezentantul Spitalului Clinic de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi.

Conducerea Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Galaţi spune că, din punct de vedere legal, niciun spital nu poate refuza unei persoane accesul la servicii medicale. Prin urmare, vor începe un control în unitatea medicală.

"Din punct de vedere legal, niciun furnizor de servicii medicale aflat în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate nu poate refuza accesul unui asigurat la servicii medicale. Asiguratul este cel care are dreptul la libera alegere a furnizorului. În situaţia de faţă, vom demara o acţiune de control, iar în situaţia în care se constată veridicitatea aspectelor semnalate, unitatea sanitară va fi sancţionată conform prevederilor contractuale", a declarat George Toderaşc, preşedintele CAS Galaţi.