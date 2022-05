Bragagizantul, vinul „Trei braţe“ şi „trufele divine“, atracţiile unui festival internaţional de produse tradiţionale

Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi a găzduit vineri, 20 mai, Festivalul Internaţional pentru produse locale/tradiţionale din zona de Sud-Est a Mării Negre, organizat în cadrul proiectului LOC FOOD ("Local development and cross border cooperation in the area of agricultural products and traditional food").

“Este o iniţiativă pe care o dorim să devină o tradiţie la Dunărea de Jos, vrem să ne cunoaştem produsele locale şi tradiţionale din zonă. Mulţumim participanţilor, producătorilor, agenţilor economici, ne bucurăm că avem şi vizitatori care gustă din ceea ce este mai reprezentativ pentru ţările din jurul Mării Negre”, a declarat, în deschidere, profesorul universitar doctor inginer Silvius Stanciu, prorectorul Universităţii ”Dunărea de Jos” din Galaţi.

Producători de preparate din carne, brânzeturi, miere şi produse pe bază de miere, vin, panificaţie şi patiserie, zacuscă şi produse tartinabile au venit din zona de Sud-Este a României (Brăila, Galaţi, Tulcea,) precum şi din Grecia, Republica Moldova, Bulgaria.

Ei au încântat vizitatorii cu alimente tradiţionale, făcute după reţete vechi, dar şi cu reţete inovative.

Bragagizantul – energizantul pe bază de bragă

Astfel, gălăţenii au putut degusta: dulceaţă din flori de soc sau salcâm, şuncă de curcan cu fistic, Bragagizantul – energizant pe bază de bragă, cu extract de ginko biloba, ginseng siberian, ganoderma, brusture, aswagandha, premiat la Ugal Invent – un asamblaj de vin de la Tulcea, numit “Trei braţe”, creat din trei soiuri autohtone, Fetească Regală, Fetească Albă şi Tămâioasă Românească.

O atracţie a constituit-o şi Divine Truffles, obţinut din trufele albe şi negre, ce se găsesc în pădurile din Bulgaria. Vizitatorii au putut gusta şi din pâinea expusă şi produsele de panificaţie, dar şi din limonada cu miere şi mixuri din miere cu petale de trandafir, seminţele de chia sau dovleac, sosurile de ardei cu prune sau DUMADA – un sos tradiţional moldovenesc din ardei folosit la mâncărurile de peşte şi miel - şi prăjiturile delicioase făcute după reţete tradiţionale de peste Prut.

Primul pas înainte de certificarea europeană

„Noi urmărim înregistrarea acestor produse pentru certificare europeană, un expert a făcut o primă evaluare şi a selecţionat câteva pe care dorim să le facem cunoscute în toată Europa. Deja brânza cu negrilică, de la Gulianca, de exemplu, este în curs de certificare europeană”, a declarat conferenţiarul doctor Gabriela Iordăchescu, coordonatorul proiectului din partea Universităţii ”Dunărea de Jos” din Galaţi.

Un festival similar va avea loc pe 2 iunie la Dobrici, lângă Varna, în Bulgaria.

