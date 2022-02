Apelul unei voluntare epuizate: „Cât studiaţi unghiul în care cade bomba, ajutaţi acolo unde este nevoie“

Războiul din Ucraina a provocat o criză umanitară de proporţii. Sute de mii de ucraineni au fugit din ţară, iar peste 2.500 au intrat în România în ultimele zile prin punctele de trecere a frontierei din judeţul Galaţi.

Dana Hâncu, unul din cei mai implicaţi voluntari gălăţeni, s-a implicat total în ajutorarea refugiaţilor pentru a le asigura mâncare caldă şi un adăpost deasupra capului.

Ea crede că românii ar trebui să se implice mai mult, fiecare cu ce poate, în a le da o mână de ajutor acestor oameni şi face trimitere la o fotografie publicată pe contul personal de Facebook de către omul de afaceri Ştefan Mandachi, în care se văd sute de ucraineni care aşteaptă în frig.

”Când faceţi analize politice de sub plapumă sau la căldura dată de centrala pe gaz, să aveţi în minte imaginea asta. De vineri, eu am mâncat abia azi, şi nu pentru că nu am avut ce, ci pentru că nu am avut când. La fel şi colegii mei.

Pentru că am cazat, asigurat mese calde cu mare parte din restaurantele lovite de restricţiile din pandemie (da, şi acum, cei mici au fost la mare înălţime, mă înclin) care au asigurat, gratuit, mâncare caldă mamelor singure cu copii, persoane cu dizabilităţi, bătrâni. Cei care şi-au permis, şi-au achitat cazare şi masă, nu au profitat.

Şi da, sunt speriaţi, obosiţi, nervoşi, mulţi nu vorbesc română sau engleză (nici eu nu stau foarte bine la capitolul ăsta, băiatul meu a fost un translator excelent, mulţumesc profesorilor lui de engleză).

Mulţi nu înţeleg de ce sunt ajutaţi, sunt suspicioşi, este normal. Vă rog, cât analizaţi politic şi studiaţi unghiul în care cade bomba, să veniţi să ajutaţi acolo unde este nevoie. Că este nevoie de ajutor. Noapte caldă să aveţi!”, scrie Dana Hâncu.

