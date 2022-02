Anchetă şi sancţiune la ZOO Galaţi. Vizitatorii au fotografiat un lup rămas fără blană şi un ponei neîngrijit

Imaginile cu cele două animale au fost postate pe reţelele de socializare de o vizitatoare, care s-a arătat indignată de felul cum arată acestea.

„Ce se întâmplă, fraţilor, la Grădina Zoologică Galaţi? O prietenă mi-a trimis câteva poze horror. Ce viaţă au animalele acestea? Bietul ponei abia calcă, e clar că nu a fost îngrijit corespunzător o perioadă îndelungată. Lupul e într-o suferinţă vizibilă, cu probleme de piele, abia se poate ridica de jos”, este mesajul care circulă pe reţele de socializare.

„Nu mai trăim în Evul Mediu şi animalele trebuie respectate, îngrijite şi tratate ca atare. Suntem convinşi că există personal specializat, medici, care ar trebui să se preocupe de starea de sănătate a animalelor din Grădina Zoologică. Este inadmisibil ca cele două animale despre care ni s-a semnalat că sunt în suferinţă să fie într-o stare atât de precară de sănătate”, a declarat revoltată Ana Maria Dandeş, de la „Animal Society”.

După ce imaginile au devenit virale în mediul online, reprezentanţii Parcului Zoo, din pădurea Gârboavele, au luat măsuri în privinţa animalelor.

„Este vorba de un lup mai bătrân. Cred că are peste 30 de ani, are nişte probleme de natură dermatologică, iar ceilalţi colegi de cameră, dacă-mi daţi voie să spun aşa, nu s-au comportat prea prieteneşte cu el. Am luată măsura să-l carantinăm într-un spaţiu special amenajat.

În legătura cu poneiul, trebuie să vă spun că anul trecut au fost realizate două şedinţe în care s-au curăţat copitele. Ultima a fost în luna august. Vom lua măsuri şi îl vom curăţa. Nu aş denumi neglijenţă. Secţia Grădina Zoologică este foarte dificilă, lucrăm cu animale care sunt în captivitate”, spune Paul Lupoaie, reprezentantul Parcului Zoo.

Poliţiştii de la Biroul pentru Protecţia Animalelor s-au deplasat la Grădina Zoologică pentru a face verificări. De asemenea, au fost anunţaţi şi reprezentanţii Direcţiei Sanitar Veterinare.

În urma verificărilor, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi a fost sancţionat contravenţional cu avertisment.

