Anchetă penală la Spitalul Judeţean Galaţi, privind moartea unei femei de 30 de ani care n-ar fi fost operată la timp

Tragedia s-a produs în luna martie, însă soţul victimei abia acum a decis să facă public cazul. Acesta povesteşte că soţia lui, Cătălina, a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Galaţi cu stări de vomă şi dureri abdominale, fiind diagnosticată cu o afecţiune la fiere. Iniţial, medicii au spus că trebuie operată imediat. Ulterior, au decis să amâne operaţia, povesteşte bărbatul.

„Soţia a ajuns la spital pe 12 martie la spital, acuzând dureri de fiere şi stări de vomă. Am sunat la ambulanţă, a venit, i s-a făcut testul Covid, care a ieşit negativ. Am ajuns la spital, acolo s-a constatat că trebuie operată de urgenţă din cauza fierii. Ulterior, i-au făcut testul PCR-Covid. A aşteptat până seara la ora 19.30 în Urgenţe, până m-am dus eu să văd ce se întâmplă. Când am ajuns acolo era pe targă şi acuza dureri în zona abdominală. Cei de la Urgenţe ne-au spus că testul e negativ şi că nu o mai operează. Au spus că va rămâne internată, sub tratament, pentru a vedea ce se întâmplă. Am stat cu ea până au dus-o pe salon”,spune soţul femeii.

Cătălina avea 30 de ani şi un bebeluş de doar 3 luni

A doua zi, la ora 6.00, bărbatul a sunat la Spitalul Judeţean petru a afla starea în care se află soţia acestua. Un angajat al spitalului i-a comunicat că soţia lui este în stare gravă, la ATI. Câteva ore mai târziu a aflat că nu mai este în viaţă. Cătălina, femeia decedată, avea doar 30 ani şi avea acasă un bebeluş de numai 3 luni.

„Am sunat-o, dar nu mi-a răspuns. Am sunat la spital prin centrală, pentru a mi se facă legătura în salon. Mi s-a spus că este în stare gravă la reanimare. Am plecat imediat la spital. Am ajuns la ATI… Mi s-a zis că este în stare gravă. Am vrut să o transfer la alt spital, mi s-a spus că nu se poate transporta. La ora 13.30 mi s-a spus că a făcut stop cardio-circulator, fără să fie operată. Aşa au trecut şi pe certificatul de deces: pancreatită acută severă şi stop cardio-circulator. Am înţeles, ulterior, că în timpul nopţii, nu a fost nimeni la ea să o vadă”, povesteşte bărbatul.

Soţul femeii a depus plângere la Poliţie în luna martie 2021, însă nu a primit până acum un răspuns. „Mi-au spus că sunt în curs de cercetări, nu am primit niciun răspuns”, spune acesta.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi a confirmat că dosarul este în lucru şi se fac cercetări în acest caz pentru ucidere din culpă. Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă a confirmat, de asemenea, că există o anchetă în curs, fără a ofer detalii.