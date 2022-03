Alina, studentă la Medicină şi paramedic voluntar la ISU Galaţi: „Am înţeles că misiunea mea este chiar viaţa“

Alina Cristea îşi doreşte să devină medic cardiolog, iar programul de voluntariat din cadrul ISU Galaţi i-a oferit ocazia de a dobândi experienţă. „Voluntariatul îmi hrăneşte sufletul şi pot spune că este cel mai bun lucru pe care l-am făcut”, spune Alina.

Tânăra, care acum este paramedic voluntar, a aflat de programul „Salvator din pasiune” de pe internet. Curiozitatea a făcut-o să meargă la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.

A urmat o serie de cursuri de prim ajutor calificat, descarcerare şi operaţiuni de salvare, iar în 2020 a început activitatea ca voluntar, activitate pe care o desfăşoară şi în prezent.

În tot acest timp a participat la numeroase intervenţii în domeniul situaţiilor de urgenţă. Alina susţine că a avut un mentor foarte bun, pe plutonierul adjutant Ion Dănuţ.

„În domeniul dinamic al situaţiilor de urgenţă este foarte important să ai un mentor: este cel care te ajută să înveţi, îţi oferă puterea să depăşeşti obstacolele şi să faci din imposibil posibil. Toate acestea pentru a dobândi foarte bine tehnicile şi manevrele pentru a fi pregătit să iei decizii corecte în situaţii critice”, povesteşte Alina.

„Am învăţat că trebuie să iau cele mai bune decizii contra timp“

Timp de doi ani, Alina a participat la foarte multe misiuni de descarcerare a victimelor surprinse în diferite situaţii, incendii şi acordarea primului ajutor medical.

„În situaţia epidemiologică actuală, când văd că viaţa oamenilor este agăţată de un fir de aţă, înţeleg mai bine eforturile personalului din sistemul medical şi am ajuns să apreciez felul în care se dăruiesc trup şi suflet pentru fiecare în pare. Am învăţat că trebuie să iau cele mai bune decizii contra timp, în cele mai tensionate momente. Intervenţiile şi situaţiile limită la care am participat m-au învăţat să-mi păstrez calmul şi să duc misiunea la bun sfârşit, indiferent de obstacole. Am înţeles că misiunea noastră este chiar viaţa”, spune Alina.

Tânăra ştie că pentru o carieră în medicină are nevoie de cunoştinţe solide, experienţă, dar şi o mulţime de abilităţi dobândite atât în timpul facultăţii, cât şi pe timpul practicii din spital sau în calitate de voluntar pe ambulanţă.

„Abilităţile principale pe care le-am dobândit în decursul a doi ani de voluntariat sunt următoarele: în primul rând munca în echipă, în al doilea rând luarea deciziilor rapide în timp ce mă aflu sub presiune, inteligenţa emoţională şi profesionalismul dobândit în urma pregătirii. Acestea sunt câteva dintre abilităţile dobândite, dar cu siguranţă voi învăţa mult mai multe. Ştiţi cum se spune: omul cât trăieşte învaţă”, susţine tânăra.

Când nu este la cursuri sau pe ambulanţa SMURD, Alina îşi face planuri de viitor.

„Îmi doresc să termin facultatea cu bine şi să ieşim cu toţii sănătoşi din această pandemie. Apoi vreau să îmi fac rezidenţiatul într-un Centru Universitar precum Bucureşti, Târgu Mureş sau Cluj Napoca. Cât despre specializare, înclin spre Medicină internă, şi anume cardiologie”, mărturiseşte Alina.

Paramedicul Alina Cristea speră ca ea să fie un exemplu pentru tinerii care îşi doresc o carieră în medicină şi nu numai.

„Vor avea o satisfacţie sufletească, deşi vor fi multe nopţi nedormite, muncă fizică până la epuizare. Totuşi, dacă dragostea faţă de oameni este mai presus decât orice, înseamnă că nu este loc de ezitare.

Să fii medic e cel mai frumos lucru, trebuie să te dedici meseriei şi să dăruieşti viaţă.

Cât despre motivele pentru care tinerii ar trebui să practice o activitate de voluntariat, e bine de ştiut că nu este vorba doar despre impactul pe care îl avem asupra vieţii celorlalţi şi a comunităţii, ci şi asupra parcursului personal şi profesional.

Voluntariatul poate deschide numeroase perspective şi ne ajută să învăţăm din experienţe unice. Voluntariatul înseamnă deschidere către comunitate, noi prieteni, mai multă încredere în sine”, spune tânăra.

