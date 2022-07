Aglomeraţie la recenzare, de teama amenzilor:„Am tot aşteptat să vină cenzorul, dar nu a mai venit”

După ce i-a învăţat pe gălăţeni cum să obţină certificate COVID, să facă programări online şi să plătească taxe online în timpul pandemiei, acum angajaţii Bibliotecii Judeţene V.A Urechia îi ajută să se recenzeze. Cei mai mulţi dintre cei care vin la punctele de recenzare sunt pensionari, însă sunt şi tineri care s-au autorecenzat online şi nu au primit confirmarea, astfel că sunt nevoiţi să se recenzeze din nou.

„Am ales să venim din nou în sprijinul comunităţii oferindu-le gălăţenilor tot suportul de care au nevoie pentru a se recenza. Ne bucurăm că oamenii au încredere în Bibliotecă şi colegele noastre, dovadă numărul foarte mare de persoane recenzate. Suntem centrul la care au apelat cei mai mulţi gălăţeni, atât tineri, cât şi seniori. Este multă muncă, colegele lucrează destul de mult şi în afara programului de lucru pentru a rezolva toate cererile”, susţine Corina Dobre, directorul Bibliotecii V.A Urechia.

Niciun recenzor nu le-a bătut la uşă

Oamenii spun că niciun recenzor nu le-a bătut la uşă până acum şi le este teamă că se vor trezi cu amendă, dacă nu apucă să se recenzeze la timp. „Nu am internet acasă şi nu am la cine apela să mă ajute. Nu vreau să primesc amendă şi am venit aici, la bibliotecă să mă ajute domnii cu recenzarea”, spune o pensionară.

„Am tot aşteptat să vină cenzorul, dar nu a mai venit, deşi a sunat. Aşa că am decis să vin la bibliotecă. Eu am parcurs jumătate de oraş să vin aici, dar am nişte vecini bolnavi care nu au ieşit de zece ani din casă. Ei nu se pot deplasa. Ce fac acei oameni?”, se întreabă un pensionar.

Persoanele care vor refuza recenzarea riscă o amendă cuprinsă între 1.000 şi 3.000 de lei, iar pentru persoanele care împiedică accesul în complexuri sau ansambluri rezidenţiale sunt prevăzute amenzi între 1.500 şi 5.000 de lei. Recensământul se încheie, potrivit autorităţilor, pe 24 iulie.

Încă de anul trecut, Biblioteca V. A. Urechia a lansat un amplu program intitulat ”În sprijinul comunităţii” prin intermediul căruia gălăţenii au fost sprijiniţi să utilizeze platforma ROVACCINARE, au fost ajutaţi să se programeze pentru vaccin.

„În plus, oamenii au mai beneficiat de asistenţă pentru plata online a taxelor şi impozitelor, pentru programări pentru schimbarea actelor de identitate, pentru plata online a facturilor”, a adăugat directorul bibliotecii.