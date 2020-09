Agata şi tablourile sale digitale. Artista de modă nouă: „Vreau să creez o mică lume, iar tu să faci parte din ea“

Când era copil, Agata îl vedea adesea pe tatăl ei desenând. Ştia să creioneze în grafit, dar nu-i tremura mâna nici când făcea peisaje în cerneală sau marker. Aşa a început şi ea să-şi facă de cap pe foile albe.

Desenul a devenit o pasiune şi talentul copilei a fost mereu dezvoltat şi susţinut de tată. Agata Asofroniei (22 de ani) a studiat ştiinţele sociale la un liceu din Botoşani, însă când a fost vorba să dea la facultate, a avut de înfruntat o decizie grea, căci simţea că trebuie să revină la desen.

În cele din urmă, a ales Facultatea de Arte Vizuale şi Design din Iaşi, în ciuda prejudecăţilor că tinerii artişti n-au un viitor prea strălucit în România, că este dificil să-şi găsească un loc de muncă şi să aibă siguranţa zilei de mâine. „Ştiam că aş fi regretat dacă nu m-aş fi dus la Arte. Am avut şi susţinerea tatălui meu, care mi-a spus să-mi urmez visul, pentru că el n-a făcut-o“, spune tânăra.

Poveşti desenate

Agata studiază animaţia 3D. A făcut această alegere gândindu-se la cele două plăceri ale sale, desenul şi lucrul la computer. Nu cunoaşte niciun obstacol în crearea de ilustraţii digitale – ştie să realizeze şi elemente inspirate din modă, şi faună, şi floră, de toate.

„Sunt fascinată de iluzia pe care o creează industria modei şi brandurile de lux, în general. Prin designul hainelor pe care le creează şi promovarea pe care o fac – cu fotografii, cu modele şi clipuri publicitare – dau naştere unei noi lumi în jurul lor. Oamenii vor să facă parte din această lume şi ăsta e motivul pentru care dau mulţi bani pentru a cumpăra acele haine. Vor să trăiască acea iluzie. Asta îmi place să fac şi eu prin ilustraţiile mele. Scopul final este să am un stil consistent, iar toate ilustraţiile să fie legate una de cealaltă prin compoziţie şi prin combinaţiile de culori. Vreau să creez o mică lume, iar tu să ajungi să faci parte din ea când le vezi.“

N-a învăţat la facultate să facă ilustraţii 3D. A început din liceu, din proprie iniţiativă, dar şi-a perfecţionat tehnica în permanenţă. „La ultimele desene, am acordat o atenţie mai mare compoziţiei şi culorilor, însă cred că mai am multe de învăţat“, mărturiseşte Agata, adăugând că nu doar tehnica e importantă, ci şi doza de imaginaţie care intră în compoziţia unei lucrări. Ei îi place să spună poveşti cu fiecare piesă, să se joace cu palete diferite de culori, să facă tablouri cât mai plăcute ochiului.

Ilustraţiile digitale pot fi printate şi transformate în tablouri, dar pot fi folosite şi pentru a decora diverse obiecte, de pildă tricouri. Când se va perfecţiona, Agata speră să-şi vândă ilustraţiile online. Până atunci, lucrează şi la un alt proiect: o nuvelă grafică. Practic, realizează poveşti sub forma unor benzi desenate, cărora le adaugă text.Recent, Agata şi-a dat seama că operele ei pot avea efect terapeutic.

Concret: una dintre ilustraţiile sale grafice a reuşit să o ajute pe o tânără să-şi înfrunte depresia şi anxietatea cu care se confrunta. „Făcusem o ilustraţie foarte simplă – portretul unei tinere care avea în fundal nişte lalele. N-o să uit niciodată ziua când am postat-o pe o reţea de socializare şi am primit un comentariu de la o fată care mi-a spus că trecea printr-o perioadă foarte grea. Nu mai ieşise din casă de câteva săptămâni. A văzut portretul realizat de mine, care semăna foarte bine cu ea, iar în acel moment i-a venit să plângă. Mi-a explicat că desenul meu ilustra ceva pozitiv şi a reuşit s-o scoată din acea stare negativă în care se afla.“

În slujba cetăţenilor olandezi

În prezent, Agata urmează masteratul, dar şi lucrează, ca designer 3D, într-o companie cu capital olandez din Iaşi. Scopul muncii ei e să-i ajute pe cetăţenii din Olanda să se implice în designul parcurilor din zona în care locuiesc, dar şi la modificarea propriilor case.

„Este un start-up care a început recent să fie prezentat municipalităţilor din Olanda. Aplicaţia are rolul de a încuraja toţi oamenii care locuiesc într-o anumită zonă să vină cu idei privind designul parcurilor şi caselor lor. Vor fi ajutaţi şi de experţi, care le pot oferi sfaturi prin intermediul unui chat din aplicaţie. După un termen-limită, se va vota, iar clădirea cu designul care strânge cele mai multe voturi va fi construită în acea zonă“, explică tânăra.

Aplicaţia este utilă în Olanda, deoarece statul a implementat o legislaţie strictă legată de tot ce înseamnă construcţii sau modificări de imobile, lege motivată de lipsa de spaţiu. Acest neajuns a generat, însă, ideea creării acestei aplicaţii. Tânăra spune că îşi doreşte ca, în viitorul apropiat, acest instrument digital să fie folosit şi în România, astfel încât cetăţenii să fie mai implicaţi în arhitectura urbană din oraşul în care locuiesc.

Animaţia 3D, antrenament pentru răbdare

Agata se pregăteşte să le ţină colegilor din firmă traininguri în animaţia 3D, în programul Blender, care e un soft gratuit. „Blender este foarte bun pentru cei care sunt pasionaţi de animaţia 3D, dar nu-şi permit să cumpere anumite programe sau să facă nişte cursuri. Poţi să faci absolut orice în acest program. Poţi să modelezi, să sculptezi şi să faci animaţie.“

Mulţi s-ar întreba cum poţi sculpta în 3D, dar tânăra spune că este mai simplu decât pare la prima vedere. Cu ajutorul unei tablete grafice, se începe cu o sferă, care are mai multe feţe, iar prin intermediul unui stilou grafic această formă poate fi modificată după propria dorinţă. Este ca şi cum ai sculpta în realitate, susţine Agata, dar în loc de daltă foloseşti o tabletă grafică. „Este şi terapeutic pentru că tot acest proces durează destul de mult şi îţi formează răbdarea. Nu mai eşti atent la nimic din ce e în jurul tău, te concentrezi doar pe ceea ce faci“, spune Agata Asofroniei.

