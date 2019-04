Adolescentul pasionat de heavy metal care cântă la chitară şi visează să devină pilot

Marius Georgescu a început să cânte la chitară în urmă cu doi ani, când s-a înscris la cursurile Şcolii de Arte din Galaţi, însă pasiunea pentru acest instrument muzical o are din clasa a VIII-a. ”Găsisem o chitară veche în casa bunicilor mei, ce fusese cumpărată cu peste 40 de ani în urmă. A fost fabricată în Bulgaria, provenind din vechea serie Orpheus. Aşa stricată cum era, corzile fiind ruginite, gâtul aproape separat, tot am cântat la ea. Am stat apoi pe capul alor mei, iar ei mi-au promis că dacă iau o notă bună la evaluarea naţională, mă dau la chitară. Aşa s-a întâmplat şi am început cursurile la chitară”, ne povesteşte tânărul cum şi-a început aventura în lumea fascinantă a acestui instrument muzical.

Mulţi dintre apropiaţii săi s-au aşteptat să se lase de chitară, considerând că este doar un moft specific vârstei, dar Marius şi-a continuat cu perseverenţă drumul, exersând mult acasă, unde cântă diverse melodii, compuse în special de trupe heavy metal. Tânărul artist crede că atât la şcoli, cât şi în licee ar trebui să existe cercuri artistice, unde elevii să îşi poată descoperi pasiunea pentru un instrument muzical sau pentru artă. ”Sunt copii care sunt elevi la licee de top şi au abilităţi extraordinare pe partea artistică, dar acestea nu sunt valorificate în cadrul şcolii, ceea ce este puţin trist”, punctează Marius.

Cântă hard rock şi heavy metal

Tânărul crede că şi interacţiunea dintre profesor şi elev trebuie să fie mai bună, astfel încât tinerii să nu vină la ore şi să înveţe la o materie sau alta doar de frica unei note mici, ci pentru că le place şi o descoperă prin intermediul dascălilor. ”Este foarte serios. Studiază mult mai mult decât îi dau eu la ore. Este foarte pasionat de ritmică şi exact asta face el cu chitara şi o face extraordinar de bine”, ne face o scurtă descriere Mihai Susma, profesorul său de chitară, a calităţilor tânărului.

A început să cânte mai întâi la o chitară clasică, trecând apoi la cea electrică, iar tranziţia nu a fost lipsită de peripeţii. ”Cântam melodii de chitară electrică pe chitara acustică. Săraca, i-am rupt vreo trei corzi, pentru că acest gen de chitară nu este făcută pentru aşa ceva”, ne descrie cu umor Marius cum pasiunea sa pentru chitară a căpătat pe alocuri accente extreme. După câţiva ani, şi-a cumpărat chitară electrică şi un amplificator bun. ”Chitara electrică nu este ca cea acustică, care are cutia de rezonanţă, unde se formează sunetul prin amplificarea undelor în spaţiul gol al chitarei. La chitara electrică, avem nişte doze care captează impulsurile electromagnetice, preiau undele staţionare de la corzi şi le convertesc în sunet”, ne explică tânărul artist ce face diferenţa între o chitară clasică şi una electrică. În prezent, este în anul III la Şcoala de Arte din Galaţi şi cântă în special hard rock şi heavy metal. Ne mărturiseşte că este atras de ritmicitatea acestor subgenuri ale muzicii rock, dar şi de mesajele pe care melodiile le transmit.

Fascinat de aviaţie

Consideră că heavy metal este neînţeles de către mulţi dintre noi pentru că mesajul nu stă în muzică, ci în versurile sale. ”Unele melodii sunt foarte profunde ca semnificaţie. Multă lume ar spune că este doar un zgomot, dar mesajul este dincolo de bariera aceea a zgomotului. Cunosc şi eu prejudecăţile despre heavy metal. Se spune că este un gen muzical care promovează satanismul, ocultismul, lucruri de acest gen, doar că această percepţie este falsă. Vreau să le spun tinerilor că heavy metal nu este un gen periculos, ofensiv, totul stă în mesaj şi nu este obligatoriu ca acesta să fie aplicat în viaţa reală, totul ţine de muzicalitate, de melodicitate. Este un gen muzical care doreşte să exprime un anumit mesaj şi chiar o face”, ţine să explice tânărul.

Marius crede că heavy metal reprezintă un mesaj de libertate, de rupere a barierelor convenţionale pe care societatea încearcă să le impună. Vrea ca în viitorul apropiat fie să îşi înfiinţeze propria trupă de heavy metal, fie să devină membru într-o astfel de formaţie. Până atunci, se va dedica unui proiect extrem de ambiţios, un tribut Metallica, ce presupune punerea în scenă a unui miniconcert cu cele mai importante melodii ale celebrei trupe de heavy metal.

După absolvirea liceului, intenţionează să urmeze fie Academia Forţelor Aeriene, fie Şcoala Superioară de Aviaţie pentru a deveni pilot, urmând să decidă dacă va activa în armată sau în aviaţia civilă. ”De mult visez să pilotez avioane F16, Mig 21, Suhoi sau Eurofighter Typhoon. Sunt captivat de designul lor, de capabilităţi şi de armamentul pe care îl au. Îmi place totuşi şi aviaţia civilă. La piloţii civili îmi place că au posibilitatea, prin intermediul profesiei, să vadă toată lumea. Este mare lucru să cunoşti multe din locurile interesante din lume, pe care puţini reuşesc să le vadă. Pot face asta la locul de muncă. Ce poate fi mai frumos de atât?”, visează cu ochii deschişi Marius.

