Adolescenta care a pictat o geacă pentru Angelina Jolie. S-a inspirat dintr-o lucrare celebră FOTO

Alexandra Ioan are 17 ani şi este elevă la Liceul de Arte “Dimitrie Cuclin” Galaţi, la secţiunea de Arhitectură. Tânăra este pasionată de artă şi tot ce reprezintă frumosul. Primele desene le-a făcut la şase ani, neştiind că va continua şi mai departe în domeniul artei. Anii au trecut, iar pasiunea tinerei pentru pictură s-a amplificat.

În timp ce cei mai mulţi elevi de vârsta ei au stat, în timpul pandemiei, cu nasul în tablete şi telefoane, Alexandra şi-a urmat visul: acela de a picta. Pe perioada stării de urgenţă, tânăra a descoperit o modalitate inedită de relaxare şi exprimare artistică. A început să picteze pe obiecte neconvenţionale precum: blugi, geci sau adidaşi ori cizme. „A fost ca o răbufnire, ca o explozie de culoare, de stări, de sentimente”, mărturiseşte fata.

„Această pasiune ascunsă am reușit să o scot la iveală, prin pricina momentelor dificile prin care am trecut cu toţii, mai exact în perioada în care am fost izolaţi de natură, de oameni, de tot ceea ce însemna libertatea şi normalitatea. A fost ca o răbufnire, ca o explozie de culoare, de stări, de sentimente. Arta pentru mine este liberă exprimare a ideilor, sentimentelor, constituind astfel, universul meu. Încerc să dăruiesc celor din jur bucuria ce mă cuprinde atunci când pictez. Asta va face ca lumea să fie mai bună, înţelegătoare. Viaţa s-o pictez în nuanţe zi de zi, să mă bucur şi să preţuiesc fiecare clipă din viaţă alături de cei dragi sufletului meu”, povesteşte eleva.

Un model de viaţă pentru Alexandra este actriţa Angelina Jolie, pentru care a pictat un articol vestimentar. „Un om, un suflet, pe care-l apreciez din toată inima pentru bunătatea şi sensibilitatea de care dă dovadă, este chiar Ambasadoarea Bunăvoinţei, Angelina Jolie, care este cunoscută pentru spiritul ei filantropic. Întotdeauna am visat să-i ofer un articol vestimentar pictat de mine, iar în semn de apreciere şi recunoaştere, am realizat astfel această geacă, raportându-mă la opera lui Michelangelo - “The Creation of Adam”. Am vrut să transmit trăirea creatoare a comuniunii, care leagă modestia şi umanitatea, aşa cum a arătat Angelina Jolie prin acţiunile sale nenumărate de caritate”, spune Alexandra.

„Pentru mine, arta are darul de a ne face să ne simţim vii, strălucitori, luminoşi. Îmi amintesc cum încă de la vârsta de 6 ani îmi plăcea să creez, să mă joc cu culorile, să-mi pun imaginaţia într-o continuă mişcare. Prin artă putem să ne exprimăm mai liber, mai sincer și toate creațiile sunt încărcate de emoții, fiecare lucrare exprimă în parte câte o trăire sufletească. Desenând constant, acesta fiind modul prin care sufletul meu îşi deschide aripile şi transmite sentimentele, momentele, aspiraţiile, idealurile pe care le trăiesc în fiecare moment al zilei. Ajunsă la finalul clasei a IV-a, m-am hotărât să-mi urmez visul, de a progresa în domeniul artei şi bineînţeles, să-mi valorific pasiunea prin muncă şi dedicare. Astfel, din clasa a cincea până în prezent, sunt elevă la Liceul de Arte “Dimitrie Cuclin” Galaţi”, mărturiseşte pictoriţa.

Materialele şi le procură la magazinele de specialitate din oraş, cât şi din mediul online. Alege întotdeauna produse bune şi de calitate. „Consider că arta înseamnă calitate. Aşa că am grijă să-mi procur materiale de bună calitate. Îmi doresc ca picturile să fie rezistente şi să-şi păstreze starea iniţială mult timp, încă de la realizarea lor”, spune eleva.

Deşi este conştientă că începutul poate fi dificil pentru un artist, este hotărâtă să nu renunţe la visul ei. Pictorii ei preferaţi sunt Ştefan Luchian şi Michelangelo.

„Am admirat de mică stilul de lucru al artistului Ştefan Luchian, dar nu numai, cât şi pe cel a lui Michelangelo, fapt pentru care a fost şi sursa de inspiraţie pentru pictura de pe geaca pe care am realizat-o pentru Angelina Jolie. Îmi doresc să continui mai departe cu arta. Ca artist, cred că odată ce ai ales să parcurgi drumul acesta, trebuie să îţi asumi cu pasiune şi devotament ceea ce faci şi să înţelegi că după un anumit prag de maturitate vin şi roadele. Da, se poate trăi foarte bine din artă şi mai mult chiar, totul constă în ambiţie şi perseverenţă”, spune Alexandra.

Pe lângă pictat, tânăra mai este pasionată de poezie şi de grafică. „Îmi place să scriu poezii, am participat la nenumărate concursuri pe această temă, sunt şi bursieră în cadrul Kiwanis Key Club Galaţi şi ocup funcţia de Graphic Designer în cadrul Consiliului Judeţean al Elevilor Galaţi. De 3 ani, am avut oportunitatea de a participa la proiecte Erasmus, în Polonia şi Estonia. Toate aceste acte de voluntariat şi schimburi de experienţă m-au ajutat să-mi descopăr pasiunile şi să muncesc pentru ceea ce-mi doresc, să nu las pe nimeni şi nimic să-mi taie aripile. Un vis îmi dă putere, emoţie, speranţă, iar eu voi lupta pentru asta, nelăsând pe nimeni să-mi spună că sunt prea visătoare sau uşor naivă”, spune Alexandra Ioan.

