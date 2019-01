A fost arestat tâlharul care a agresat cu violenţă extremă un bătrân în centrul Galaţiului. Ce a declarat judecătorilor

Marcel Tabac, bărbatul de 36 de ani reţinut vineri după-amiază după ce pe 14 ianuarie a tâlhărit şi a zdrobit în bătaie un bătrân în scara unui bloc din Mazepa, a fost prezentat sâmbătă în faţa judecătorilor.

Magistraţii Judecătoriei Galaţi au decis, după lecturarea dosarului şi audierea inculpatului ca bărbatul să fie arestat preventiv pentru 30 de zile, sub acuzaţia de comiterea infracţiunii de tâlhărie.

Pe parcursul audierii el a avut o atitudine defensivă, în sensul că a declarat că nu a vrut să-l lovească aşa de tare pe bătrânul de 75 de ani, dar a intrat în panică atunci când a văzut că acesta ripostează cu pumnii, foarte hotărât.

De pe imaginile surprinse de camerele supraveghere se vede însă că Tabac n-a întâmpinat o rezistenţă chiar aşa de mare pe cât spune, iar cruzimea cu care şi-a lovit victima este una extremă. Nu mai puţin de 22 de lovituri cu boxul din metal a primit victima, care se află şi în prezent în spital, având multiple traumatisme la cap.

Interesant este că în momentul în care era dus către instanţă bărbatul a declarat că îşi regretă fapta, aducând şi un fel de justificare a tâlhăriei.

„Aveam nevoie de bani să plec în străinătate, unde am mai muncit şi înainte de a ajunge la puşcărie. Nu aveam nici buletin, nimic. Am stat ascuns, după ce am luat banii. I-am cheltuit, am dat şi de pomană la alţi necăjiţi”, a spus Tabac.

Bărbatul a mai fost condamnat în anul 2017 pentru o tâlhărie comisă în vara anului 2016, fiind eliberat pe baza recursului compesatoriu.