Îmbulzeala la Galaţi pentru biletele la Revelionul organizat de municipalitate. „De la ora 1.00 noaptea am venit. Pentru distracţie facem orice”

O coadă de sute de oameni s-a format încă de azi noapte în faţa intrării în Teatrul Muzical ”Nae Leonard” din Galaţi, unde municipalitatea a pus în vânzare 1.150 de bilete la petrecerea ce va fi organizată la Patinoarul Artificial la trecerea dintre ani.

Preţul unui bilet a fost de 80 de lei, iar biletele au fost puse în vânzare începând cu această dimineaţă, numai că gălăţenii, în special pensionarii, au vrut să fie siguri că prind bilete la Revelionul organizat de municipalitate, astfel că s-au aşezat la coadă chiar de la miezul nopţii trecute.

„De la ora 1,00 noaptea am venit, am mai stat în maşină, am mai ieşit afară, dar vremea a fost numai bună de stat. A venit lumea spre ziuă, dar eu de la ora 1,00, dânsul de la ora 12,00. Pentru distracţie facem orice”, a declarat un pensionar, conform site-ului www.antidotul.ro.

„Aşteptăm să luăm şi noi bilete, să mergem ca pensionarii la petrecere. Aşa, cu noaptea în cap, ce să facem? Nu avem somn, venim aici. Nu e foarte frig, este acceptabil. Eu am venit de la 5.30. La pensia noastră ne bucurăm că e ieftin, nouă ne place, ne distrăm”, a declarat o femeie.

„Românii nu se înghesuie unde e scump. Se duc acolo unde e ieftin. Asta ne oferă statul român. De cât să stai acasă, cu banii ăstia mergem la petrecerea organizată de Primărie. Eu am venit pe la 5.30. Am soţia la rând şi o verişoară. Noi am zis că ne ducem dimineaţa, să nu stăm ca nebunii acolo. Când am venit aici era la 60 şi ceva numărul. Vă daţi seama, a venit lumea de la 3.00, de la 2.00. De ce? Că e mai ieftin”, a declarat un alt pensionar.

Până la urmă, s-a ajuns la îmbrânceli şi cuvinte grele între gălăţenii de la coadă, iar poliţiştii locali au fost nevoiţi să intervină de câteva ori pentru a restabili ordinea. „Haide doamnă, nu vă îmbulziţi…. Mergeţi afară că nu sunteţi pe listă. Înapoi. Uşor, uşor… stop… Dar nu vedeţi că mă împinge din lateral. Spune domnule mai tare că nu auzim nimic”, sunt câteva din replicile celor care stăteau la coadă.

Revelionul organizat de Primăria din Galaţi va începe la ora 20,00 la Patinoarul Artificial. Participanţilor le-au fost pregătite mai multe momente artistice, programul cuprinzând un spectacol susţinut de formaţia Meteor din Iaşi, colinde, obiceiuri şi tradiţii de Anul Nou.