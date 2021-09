12 profesori excepţionali, premiaţi pentru inovaţie în educaţie. Cât de dur a fost procesul de selecţie

Comunitatea Merito a ajuns la un total de 67 de dascăli care lucrează împreună la transformarea meseriei de profesor în România. Cei 12 profesori care se alătură din acest an comunităţii Merito sunt oameni care îşi lasă amprenta pozitiv asupra a generaţii întregi şi fac cinste meseriei de profesor.

Anca Botoroagă este directoarea unei şcoli gimnaziale dintr-un sat sibian, unde elevii sunt pregătiţi pentru licee bune sau pentru o şcoală profesională care să îi îndrume spre o meserie pe care o s-o facă cu drag şi bine, iar Ioana Baboş este învăţătoare în Zalău şi face des cu copiii şi activităţi STEM, cu conţinut de abordare integrată: ştiinţe implementate cu tehnologie, inginerie adaptată vârstei lor şi matematică.

Adriana Bălaj este din Timişoara şi prin istorie dezvoltă elevilor creativitatea, competenţele digitale, să îi înveţi să înveţe, pentru a deveni viitori oameni responsabili, iar Mihaela Bucşa, profesoară de Fizică la Sânpetru, Braşov, care pe lângă orele ei “altfel”, creează la şcoală un spaţiu în care elevii se simt bine şi vin pentru că vor să fie acolo.

Profesoara nevăzătoare care îmbină religia cu filosofia

Sunt oameni ca Laura Stifter, profesoară nevăzătoare din Bucureşti, care îmbină religia şi filosofia, pentru a-i ajuta pe elevi să îşi aleagă un sistem de valori, de convingeri; ca Liviu Drăghici, profesorul-antreprenor din Ploieşti, care predă Ştiinţe Economice şi îi învaţă pe elevi ca şi cum, după ce termină liceul, ar trebui să le lase pe mână banii lui; ca Teodora Coman, scriitoare la Sibiu, care se foloseşte de pictură, desen, sculptură sau chiar şi de film, pentru corelaţii între literatură şi domeniul artistic

Cătălin Zaman, de la Clondiru, jud. Buzău, care îi pregăteşte nu doar cognitiv, ci şi emoţional pe elevi, organizează concursuri de literatură pentru creativitate şi a inversat procesul de predare: elevii îşi extrag singuri teoria din exerciţiile pe care le fac - ambii profesori de Limba şi Literatura Română.

Sunt oameni ca Daniela Ionele, profesoară de Ştiinţe Tehnice şi instruire practică la un colegiu tehnic din Agnita, care face proiecte de schimb internaţional cu elevi, iar apoi îi sprijină să îşi depăşească condiţia; precum educatoarea Marişca Morari de la Baia Mare, care foloseşte propriul hobby, filmatul pentru a stimula creativitatea copiilor cu care lucrează şi lecturile, pentru a le forma apetitul de mici.

Învăţătoarea care alfabetizează o comunitate defavorizată

Florentina Tituleac, învăţătoare într-o comunitate defavorizată din Săcele, pe care a ajuns să o alfabetizeze, prin implicarea ei în afara clasei şi orelor sau precum Emanuela Patrichi, „influencer în Educaţie” de la Târgu Mureş, care formează elevii de învăţământ primar să fie independenţi, creativi, toleranţi şi empatici.

Pe 8 septembrie 2021, peste 200 de lideri din business şi profesionişti din Educaţie au sărbătorit a VI-a generaţie de profesori Merito. Gala Merito s-a aflat, pentru al patrulea an consecutiv, sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, drept recunoaştere a contribuţiei proiectului la reconstruirea prestigiului social al meseriei de învăţător şi de profesor. La eveniment a participat şi domnul Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei.

Din 2016, Proiectul Merito recunoaşte public şi material meritele profesorilor valoroşi ai României, prin Gala anuală. Comunitatea profesorilor laureaţi a crescut la 67 de dascăli, care împreună cu antreprenorii şi managerii din RBL lucrează ca să multiplice în sistemul de educaţie bune practici de predare, prin intervenţii de învăţare colaborativă, o voce a profesorilor şi printr-o platformă online.

Misiunea proiectului Merito este de a transforma meseria de profesor în România, în sensul de a o profesionaliza, a o face din nou dezirabilă pentru tineri şi apreciată în societate.

Selectaţi în urma a sute de recomandări venite din partea elevilor şi părinţilor

Cei 12 profesori din învăţământul preuniversitar premiaţi în acest an au fost selectaţi din peste 600 de recomandări, venite din partea elevilor, părinţilor, absolvenţilor şi a comunităţilor locale, din toată ţara. Procesul de selecţie a durat aproape un an, selecţia finală fiind realizată de către un juriu compus din membri ai comunităţii Romanian Business Leaders, pentru a ne asigura că cei pe care îi selectăm pun responsabilitate, profesionalism, creativitate, dar şi pasiune, har şi un pic de „magie” în munca lor.

Anul acesta am avut în vedere criterii suplimentare de selecţie, precum gradul de inovaţie la clasă şi în afara acesteia în ultimul an; măsura în care îşi împărtăşesc practicile cu alte cadre didactice; impactul pe care îl au în comunitatea în care activează sau pentru beneficiari din zone dezavantajate şi în cultura de învăţare şi colaborare a Şcolii. Toţi aceşti profesori au fost documentaţi online, validaţi în comunitatea locală, iar cei selectaţi au fost intervievaţi de jurnalişti colaboratori.

Această campanie anuală, începută la RBLSummit 2015, se finalizează cu Gala Merito, pilon al proiectului şi eveniment în cadrul căruia oferim premii (în valoare de câte 1.500 de euro, trofeul şi diploma Merito) poveştilor cu cea mai mare încărcătură de valori şi care pot să transmită în lume mesajul despre profesorii inovatori care ne pot schimba viaţa şi care ne modelează viitorul.

Vă mai recomandăm să citiţi şi:

Dezastrul din învăţământ se vede la titularizare. Peste 50% din profesori nu au ce căuta la catedră