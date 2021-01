Vulcanizarea pe roţi, afacerea unui vrâncean cu iniţiativă. Serviciul mobil funcţionează non-stop

Un bărbat din Vrancea a început chiar din prima zi a acestui an o afacere unică în judeţ şi în zonă: un serviciu de vulcanizare mobilă, care vine în sprijinul posesorilor de autovehicule.

Valentin a preluat ideea din străinătate, acolo unde a văzut cât de util poate fi un astfel de serviciu şoferilor rămaşi cu maşinile în pană.

„Am avut ocazia să văd ce înseamnă vulcanizare mobilă prin ţările pe unde am fost, dar şi în România, în vestul ţării şi am zis să încerc şi eu. De obicei, în acest sezon oamenii stau la cozi la vulcanizări, să-şi schimbe anvelopele cu cele de iarnă şi eu pot să fiu soluţia care vine în întâmpinarea celor care consideră timpul preţios. În duba pe care am amenajat-o am absolut toate instrumentele care există şi la o vulcanizare clasică”, ne spune Valentin.

Bărbatul este la prima experienţă în această meserie, dar spune că are habar despre munca pe care o desfăşoară, pentru că a fost nevoit să înveţe iar investiţiile făcute în echipamentele pe care le-a achiziţionat la mâna a doua vor fi amortizate prin muncă şi seriozitate.

„Nu am alţi angajaţi, ci eu sunt şi patronul, şi meseriaşul. Mă deplasez oriunde sunt solicitat, chiar şi la domiciliul clientului. Am gândit că pot acoperi tot judeţul Vrancea, dar şi zonele învecinate, cum ar fi Râmnicu Sărat, Tecuci. În plus, am pe stoc şi anvelope, dar şi jante, dacă mi se solicită din partea clientului”, ne mai spune Valentin.

Bărbatul susţine că lucrează în regim non-stop şi că preţurile pe care le practică nu diferă de cele existente la o vulcanizare clasică, costurile suplimentare fiind legate de deplasările la distanţe mai mari pe care le face.

FOTO: Facebook VLC Vulcanizare Mobilă Vrancea