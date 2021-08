Voluntarii care bat oraşul în scaune rulante să facă o hartă a accesibilizării Focşaniului. „Am întâlnit multe bariere“

De două săptămâni, Răzvan Alexe şi Gabriel Drăgan, doi tineri cu probleme de mobilitate, însoţiţi de voluntari, elevi şi cadre didactice de la mai multe unităţi de învăţământ, bat Focşaniul în lung şi în lat pentru a evalua nivelul de accesibilizare al instituţiilor administrative, financiare, medicale, al centrelor comerciale şi al străzilor.

Grupul civic DizAbil.Eu, coordonat de persoane cu mobilitate redusă, şi-a propus în cadrul unui proiect să realizeze o hartă a accesibilizării oraşului Focşani, care să conţină informaţii despre nivelul de accesibilizare al diverselor instituţii şi spaţii publice din municipiul Focşani.

Membrii grupului, alături de voluntari, vor strânge fotografii şi informaţii din teren, despre dreptul persoanelor cu dizabilităţi la un spaţiu public în concordanţă cu legile în vigoare, unde să nu fie discriminate, aşa cum din păcate se întâmplă.

Cu această ocazie va fi realizată, pe site-ul www.dizabil.eu, harta accesibilizării, un instrument util pentru această categorie de persoane.

„Focşaniul este un oraş cu foarte multe bariere pentru persoanele cu mobilitate redusă ce locuiesc aici sau în alte localităţi ale judeţului Vrancea şi care sunt nevoite să vină în resedinţa de judeţ pentru a-şi rezolva diverse probleme medicale, administrative, pentru a-şi face cumpărăturile sau pentru a participa la diferite evenimente culturale sau sportive, de aceea acest proiect îşi doreşte să vină în sprijinul acestor persoane oferindu-le un instrument menit să le ajute să identifice din timp aceste bariere”, spune Iuliana Negoiţă, coordonatorul grupului DizAbil.Eu Vrancea.

FOTO: Grupul civic DizAbil.Eu

"Ne dorim ca această hartă să ajute şi decidenţii, dar şi opinia publică, să conştientizeze cât de puţin prietenos este oraşul cu persoanele cu nevoi speciale. Aem peste 200 de obiective, străzi, instituţii administrative şi medicale, centre comerciale unde este nevoie de accesibilizare. Nu avem pârghii să constrângem să se realizeze aceste lucruri, pentru că suntem doar un ONG, dar este o chestiune de voinţă şi de implicare. Noi am făcut petiţii mereu, unele lucruri s-au mai rezolvat, dar foarte puţine", mai precizează Iuliana Negoiţă.

Membrii grupului au avut şi o dezbatere publică pe această temă, la care au participat şi decidenţi ai oraşului care vor să se implice în acest proiect.

S-a discutat despre absenţa spaţiilor pentru persoanele cu deficienţe motorii, iar dacă acestea există sunt neconforme, cum e cazul anumitor instituţii administrative, culturale ori spaţii comerciale, despre străzile ce nu pot fi traversate în absenţa unor rampe la nivelul trecerilor pentru pietoni, despre locurile de parcare speciale ocupate de şoferi ce nu au o dizabilitate şi nici nu transportă o persoană cu dizabilitate şi despre multe alte probleme întâmpinate.

FOTO: Grupul civic DizAbil.Eu

Toţi participanţii la dezbare au fost de acord că doar printr-o colaborare între autorităţi, pe de o parte, şi între acestea şi reprezentanţii persoanelor cu dizabiliţăţi locomotorii, pe de altă parte, se pot face progrese în ce priveşte îndepărtarea barierelor ce scad nivelul de autonomie al persoanelor cu mobilitate redusă.

„Problema aceasta a accesibilităţii a fost tot timpul pusă în discuţie şi atunci când eram şi eu blogger am mers prin oraş şi am cartat efectiv Focşaniul în ce priveşte această accesibilizare. Am făcut mii şi mii de fotografii din care a reieşit treaba de mântuială. O treabă făcută în bătaie de joc, să mai aruncăm puţin bitum, să ne facem că lucrăm. În afară de persoanele cu dizabilităţi putem vorbi şi de biciclişti, şi de mamele cu cărucioare, chiar şi noi pietonii avem probleme. În Focşani, doar o şcoală care a fost recent reabilitată ,are lift, în rest nimic De aici ce rezultă: că noi gândim că toate persoanele sunt normale, dar realitatea este alta. Toate şcolile trebuie să aibă lift. Cu toţii trebuie să participăm la această accesibilizare”, a menţionat Alexandra Tătaru, viceprimarul municipiului Focşani.

La finalul proiectului, pe 1 octombrie, participanţii la realizarea acestei hărţi se vor întâlni în Crângul Petreşti pentru o analiza a proiectului implementat şi o diseminare a informaţiilor despre proiect.

Proiectul derulat de DizAbil.Eu este finanţat prin programul Start ONG, lansat de Kaufland România şi implementat de Asociaţia Act for Tomorrow.

