VIDEO USR, primul partid care a nominalizat un candidat pentru Primăria Focşani

Până de curând, acesta a activat ca membru în Partidul Naţional Liberal, iar în toamna trecută s-a înscris în competiţia internă a liberalilor privind desemnarea candidatului formaţiunii la Primăria Focşani. Întrecerea internă a liberalilor nu s-a mai materializat, iar după alegerile europarlamentare Macovei a primit oferta de a se alătura echipei USR.

“Din 2016 mi-am desfăşurat activitatea cu bună credinţă în partidul din care am demisionat, crezând şi sperând că voi găsi acolo ceea ce am găsit acum în USR, o echipă tânără şi competentă, orientată către interesul cetăţeanului şi al comunităţii. Din păcate, realitatea mi-a demonstrat că m-am înşelat şi în ciuda multor oameni onorabili aflaţi printre foştii mei colegi, în PNL Vrancea nu mai există un mediu politic compatibil cu viziunea mea despre ceea ce înseamnă politica şi interesul comunităţii. Vin in USR cu programul "Zece pentru Focşani", care conţine 10 puncte realiste şi aplicabile într-un mandat, care vor pune Focsaniul pe o traiectorie corectă şi îl vor dezvolta”, a sus în cadrul unei conferinţe de presă Liviu Macovei.

Acesta a mai spus că administraţia publică municipală PSD este dezastruoasă şi păguboasă, motiv pentru care anul viitor are credinţa că majoritatea politică se va schimba. El se bazează şi pe faptul că la alegerile europarlamentare USR şi PSD au obţinut aproximativ acelaşi număr de voturi.

Deocamdată, şefii USR au anunţat că aşteaptă candidaturi pentru această funcţie şi din partea altor membri, astfel încât competiţia din partid să fie cât mai vie.

“Datoria noastră este să formăm o echipă, pe care să o aducem în faţa alegătorilor, echipă care să garanteze această implicare a cetăţeanului în administraţia publică. Transparenţă şi implicare este deviza noastră. Iar programul lui Liviu se pliază excelent pe ideile noastre. Intenţionăm să ne adresăm membrilor USR, Liviu este prima candidatură pentru Primăria Focşani, Totul în organizaţia USR se pune în practică prin vot. Trebuie să redăm oraşele şi comunele cetăţenilor”, a spus şi preşedintele USR Vrancea, Cosmin Timofte, care nu exclude o colaborare cu liberalii pentru susţinerea celor mai buni candidaţi la alegerile locale, eventual la Consiliul Judeţean.

Cât priveşte o eventuală politică de alianţe cu PSD, deputatul Claudiu Năsui a exclus o astfel de posibilitate.

“Sunt zero şanse ca USR să facă alianţe după alegerile locale cu PSD. La PSD nu ai ce să mai salvezi. Problema este mult mai gravă decât PSD-ul. Este pesedismul şi atunci hidra cu care ne luptăm noi nu se numeşte numai PSD. Dar este absolut exclus ca USR să facă alianţă cu PSD, la orice nivel”, a ţinut să precizeze Claudiu Năsui.





Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: