VIDEO De ce a ratat echipa de fotbal a Focşaniului şansa la promovare. Foştii antrenori ai echipei demontează acuzaţiile primarului

Vasile Burgă şi Adrian Toma, foştii antrenori ai echipei de fotbal CSM Focşani 2007, daţi afară de la echipă cu două săptămâni înaintea debutului campionatului, au ţinut să demonteze acuzele primarului Cristi Misăilă, care i-a învinuit de clasarea echipei după parcurgerea a zece etape pe o poziţie ce nu permite îndeplinirea obiectivului, respectiv promovarea în Liga a II-a.

Într-o conferinţă de presă susţinută la sediul Asociaţiei Judeţene de Fotbal Vrancea, cei doi foşti antrenori, ambii foşti fotbalişti care au activat în primul eşalon al ţării, au demontat punct cu punct acuzaţiile aduse, legate de pregătirea fotbaliştilor, dar şi motivele pentru care nu s-a reuşit transferarea unor jucători la echipă, aşa cum s-a convenit.

Ei au mai menţionat că şi-au asumat obiectivul de promovare, stabilit de primarul Cristi Misăilă şi consilierul său, omul de afaceri Victor Istrate, dar că nu au semnat contractele din cauza unor impuneri care li s-au părut inacceptabile.

”Jucătorii echipei au semnat contractele de joc în cantonamentul desfăşurat la Covasna, iar nouă ca antrenori ni s-a pus la dispoziţie un contract pentru a fi studiat abia în data 02.08.2019. În urma lecturării acestui contract nu am fost de acord cu două clauze prevăzute în contract şi am solicitat eliminarea acestora sau modificarea lor. Domnul Istrate nu a fost de acord cu solicitările noastre şi, în prezenţa domnului director al CSM Focşani 2007 Viorel Ciobotaru, a preşedintelui Marius Bratu şi a directorului sportiv Nicuta Oprea, ne-a anunţat că nu mai suntem antrenorii echipei de fotbal, dacă refuzăm semnarea contractelor. În urma refuzului nostru de a semna, consilierul Istrate l-a anunţat pe Marius Bratu că, din acel moment, va prelua postul de antrenor principal al echipei CSM Focşani 2007. Ne întrebăm de ce primarul şi actuala conducere spun că noi am refuzat să semnăm contractele, fiind conştienţi de erorile făcute, atâta timp cât cu ocazia conferinţelor de presă care au avut loc la Primărie, în care a fost numit preşedintele secţiei de fotbal, Marius Bratu, şi cu ocazia plecării în cantonament, când s-au făcut declaraţii de către primar şi consilierul acestuia că se doreşte promovarea echipei la Liga a II-a, noi, în calitate de antrenori, ne-am asumat responsabilitatea promovării echipei. De ce suntem acum acuzaţi de eşecurile cu care echipa se confruntă din momentul în care noi nu am mai antrenat această echipă? Ţin să menţionez că noi, ca antrenori pe perioada celor trei ani cât am fost la această echipă, ne-am îndeplinit toate obiectivele stabilite de conducere, un lucru foarte important de specificat fiind faptul că echipa a fost compusă doar din jucători din oraşul Focşani şi judeţul Vrancea, pe parcursul celor trei ani promovând foarte mulţi jucători tineri, care au confirmat la nivelul ligii a III a”, a spus Vasile Burgă.

Acesta a mai menţionat că echipa de fotbal a ratat obiectivul, chiar din start, din cauză că "cei care conduc nu au jucat fotbal”

Săptămâna trecută, Clubul Sportiv Municipal Focşani a făcut o şedinţa de analiză prezidată de primarul Cristi Valentin Misăilă, cu participarea directorului sportiv Nicuţă Oprea, antrenorului principal Alin Chiţa, antrenorului secund Cristian Tănase şi a preparatorului fizic Ionuţ Nacio.

Concluzia discuţiilor a fost că vechiul staff tehnic format din preşedintele Marius Bratu, antrenorul principal Vasile Burgă şi antrenorul secund Adrian Toma, care au avut responsabilitatea formării unei echipe competititve, nu şi-au îndeplinit obligaţiile profesionale asumate.

"Selecţia jucătorilor transferaţi s-a efectuat în urma unor informaţii sumare, fără a se verifica activitatea fotbalistică a jucătorului din ultimele 6 luni (vizionari video); echipa a plecat în cantonamentul de pregătire cu cel putin 20 de zile mai devreme decât perioada recomandată fără ca lotul să fie complet şi fără a parcurge perioada de minim 10 zile de antrenamente pentru acomodare înainte de începerea acestuia; pregătirea efectuată în cantonament a fost sumară -doar 8 zile în loc de minim 12 zile- şi s-a limitat la alergări pe asfalt, suprafaţă total contraindicată pentru pregatirea sportivilor de performanţă deşi existau trasee montane; disputarea unui numar de 15 jocuri de pregătire înainte de începerea campionatului faţă de maxim 5 jocuri cât este indicat în practica de performanţă; lipsa de credibilitate profesională a antrenorilor care a condus la decizia unor jucători valoroşi de a nu face parte din echipa clubului CSM 2007 Focşani, respectiv Nini Popescu şi Daniel Lungu, jucători care acum activează ca titulari la echipele Metaloglobus Bucureşti şi FC Argeş, echipe care se situează între primele clasate în liga a II-a; ulterior efectuării perioadei de pregătire a echipei şi a transferurilor, antrenorii Vasile Burgă şi Adrian Toma, probabil conştienţi fiind de erorile comise, mai sus menţionate, au refuzat continuarea activităţii, conducerea clubului fiind pusă în situaţia neplăcută de a numi cu doar câteva zile înainte de începerea campionatului, antrenorii Marius Bratu şi Mircea Lazăr până la angajarea unei noi echipe de antrenori care să corespundă profesional cerinţelor clubului pentru îndeplinirea obiectivului;

În urma analizei, conducerea clubului a stabilit următoarele priorităţi şi obligaţii ale actualului staff tehnic:

1) de a limita cât mai repede posibil efectele negative ale erorilor de mai sus;

2) de a forma o echipă competitivă inclusiv prin transferuri de noi jucători, care să practice un fotbal de calitate, plăcut spectatorilor şi susţinătorilor ei, astfel încât, la finalul campionatului 2019-2020, dacă nu va mai fi posibilă ocuparea primei poziţii, aceasta să ocupe cel putin poziţia a II-a în serie;

3) de a manageria activitatea sportivă a copiilor şi juniorilor clubului CSM 2007 Focşani astfel:

a. să efectueze evaluarea profesională a antrenorilor

b. să numească antrenorii în urma evaluării la nivelul de grupă corespunzător

c. să stabiliească numărul minim de antrenamente săptămânal,

d. să avizeze programul de pregătire şi metodele de antrenament ale antrenorilor

e. să efectueze periodic antrenamente metodice cu fiecare grupă

f. să participe la meciurile de copii şi juniori în zilele când echipa de seniori nu este angajată în competiţii.

De asemenea, clubul CSM Focşani 2007 aduce la cunoştiinţă părinţilor, ai căror copii practică sau doresc să practice fotbalul, că acesta asigură pregătirea copiilor şi juniorilor, inclusiv participarea acestora în competiţii regionale, naţionale şi turnee internaţionale fără a percepe taxe de la părinţi pentru pregătirea şi formarea sportivilor", potrivit conducerii CSM Focşani 2007.