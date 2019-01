VIDEO Răscoala actorului care a primit de la primărie o locuinţă-strecurătoare. „Ce am reparat eu s-a stricat din nou“

Adrian Damian, un apreciat actor la Teatrul Municipal din Focşani, a ajuns la capătul răbdării, după ce locuinţa de serviciu pe care a primit-o de la Primăria Focşani se degradează pe zi ce trece.

Locuinţa a primit-o din anul 2006 şi se află la ultimul etaj al unui bloc de opt etaje, din Cartierul Sus, aflat în proprietatea Primăriei Focşani.

Încă de la repartiţie, apartamentul s-a dovedit cu probleme, după ce apa de ploaie sau zăpada topită de pe acoperiş se infiltrează în casă.

”Încă de la prima mea sesizare, din 2007, cei de la Primăria Focşani au promis că vor repara acoperişul. Eu mi-am făcut reparaţiile prin casă, dar de la primărie nu a venit nimeni să repare acoperişul. Şi, ce am reparat eu, s-a distrus din nou, când a început să curgă apă prin tavan: mobilă, pereţi, cărţi etc. Am făcut memorii aproape an de an, de câte ori se inunda apartamentul. Acum doi ani am depus iar un memoriu, fără răspuns, anul trecut am depus încă un memoriu. A venit o comisie, oamenii au vizitat apartamentul, au făcut poze şi au plecat. Atât. Acum a căzut tavanul. Aştept din partea Primăriei Focşani o altă repartiţie sau să repare acoperişul”, potrivit actorului Adrian Damian (foto jos).

Ulterior, în anul 2009, chiar de sărbătorile Crăciunui, tavanul a căzut sub greutatea zăpezii, provocând distrugeri atât în apartamentul actorului cât şi la vecini. Actorul focşănean a realizat şi o filmare pe care a postat-o pe Youtube.

Actorul s-a hotărât să nu mai plătească nici chiria, iar din această cauză municipalitatea l-a chemat în instanţă.

Reprezentanţii Primăriei Focşani confirmă faptul că chiriaşul a fost acţionat în instanţă pentru rezilierea contractului, dar precizează că acesta putea să spună despre problema sa.

“Am luat măsurile care se impun, pentru a vedea ce s-a întâmplat acolo. Este posibil să fie o infiltraţie. Am trimis acolo un inginer de la Patrimoniu, dar domnul Damian trebuia să ia legătura cu noi, nu să îşi scrie nemulţumirea pe Facebook”, ne-a declarat viceprimarul Marius Iorga.



