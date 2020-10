VIDEO Precizări ale aleşilor USR-PLUS în Consiliul Local Focşani: „Nu facem alianţă cu PSD”

Speculaţiile din mediul politic cu privire la o eventuală alianţă între PSD şi USR-PLUS în scopul formării unei majorităţi politice la Consiliul Local Focşani au fost demontate de către reprezentanţii USR în cadrul unei conferinţe de presă.

Corina Atanasiu, preşedinte USR Focşani şi, totodată, consilier local ales în Legislativul focşănean, a precizat că atât ea, cât şi colega sa din Consiliul Local, Alexandra Tătaru, vor vota doar acele proiecte în beneficiul oamenilor.

Atanasiu a infirmat că a fost încheiată o alianţă cu PSD, pe care o exclude şi pentru viitor.

“Nu am făcut şi nu vom face o alianţă cu PSD. Structura actuală a Consiliului Local este următoarea: din 21 de membri, PNL are zece membri, PSD are nouă membri şi noi aveam două locuri în consiliu ceea ce ne face esenţiale în crearea unei majorităţi. Am deschis însă discuţii referitoare la o alianţă pentru crearea unei majorităţi în Consiliul Local Focşani cu PNL. Nu am ajuns încă la o soluţie viabilă, funcţională pentru ambele formaţiuni politice, nu am închis încă ambasadele, suntem încă în discuţii. Cred că este un moment în care Ion Ştefan trebuie să recunoască că a pierdut alegerile şi va trebui să ne lase să ajungem cele două formaţiuni politice la un consens realist”, a spus Corina Atanasiu.

Preşedintele USR Focşani a menţionat că este propunerea partidului pentru postul de viceprimar, doar că până acum, în negocierile cu PNL, aceştia din urmă au acţionat de pe principii de forţă, condiţionând formarea unei alianţe de obţinerea celor două funcţii de viceprimar.

Mai mult decât atât, useriştii consideră neserioasă propunerea ca fostul lor preşedinte, Liviu Macovei, exclus din partid în luna februarie, să fie unul din viceprimarii PNL, în condiţiie în care tandemul Ion Ştefan-primar şi Liviu Macovei-viceprimar a eşuat la votul din 27 septembrie. Corina Atanasiu admite însă că discuţiile pe subiectul Macovei pot fi reluate dacă USR va obţine în urma negocierilor un post de viceprimar.

"De principiu, nu am vrea să îl susţinem pe domnul Macovei pentru o funcţie de viceprimar, plecând de la principiile noastre, inclusiv traseismul politic. Poate fi un scenariu de lucru (n.a. Macovei şi Atanasiu viceprimari), suntem deschişi la negociere, dar important este să se recunoască rolul USR în Consiliul Local şi să fim trataţi ca partener şi nu ca vagon la trenul marfar”, a mai spus Corina Atanasiu.

