VIDEO Peisaje superbe cu pădurile Vrancei, filmate din dronă. „Am vrut să confirmăm ceea ce Bogdan Petriceicu Hasdeu scrie în lucrările sale“

Asociaţa de Conservare de Diversităţii Biologice (ACDB) a postat pe pagina sa de Facebook imagini superbe filmare cu drona desupra munţilor Vrancei.

"Am vrut si noi să confirmăm ceea ce Bogdan Petriceicu Hasdeu scrie în lucrările sale, spunându-ne că originea numelui de Varancha este traco-dacică şi vine de la cuvântul vrană, care înseamnă pădure. În vechi documente, Vrancei i se mai spunea Ţara Corbilor Negri, care ar sugera desimea pădurilor”, a scris si istoricul Cezar Cherciu. Acum vă invităm şi pe voi toţi să vă convingeţi că Vrancea are pădure...multă, deasă şi foarte compactă! Vrancea este locul în care urşii, lupii şi râşii au locul lor in habitate forestiere şi mai puţin pe lângă tomberoane de gunoi. Vrancea este locul în care oamenii au trăit şi încă mai trăiesc lângă pădure folosind tot ceea ce este dat de natură spre folosul lor", scrie ACDB.