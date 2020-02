VIDEO Noul preşedinte USR Focşani, singurul candidat în cursa internă pentru Primărie. Ce spune despre colaborarea avută cu edilul PSD

Corina Atanasiu a fost aleasă în urmă cu zece zile preşedinte al USR Focşani, după scandalul izbucnit în filială care a dus la suspendarea fostului preşedinte, Liviu Macovei şi a altor membri. Noul preşedinte, în vârstă de 45 de ani, s-a înscris deja în cursa internă pentru a candida la funcţia de primar al municipiului Focşani şi, cel mai probabil, nu va avea alt contracandidat.

În cadrul unei conferinţe de presă, Corina Atanasiu a precizat că locuieşte în Bucureşti, dar intenţionează să revină definitiv în Focşani, oraşul unde s-a educat şi unde trăiesc părinţii săi. “Cred că trebuie să ne concentrăm foarte tare pe campaniile care urmează şi asta cred că este prioritatea noastră zero. Sunt specializată în programe de dezvoltare comunitară şi educaţie şi am oferit multă consultanţă în instituţiile de stat atât la nivel central, cât şi local. Sunt foarte familiarizată cu fondurile europene şi cred că aceste competenţe ale mele o să fie utile aici, la Focşani”, a spus Corina Atanasiu.

Noul preşedinte al USR Focşani a ţinut să lămurească şi reproşurile care i-au fost aduse în spaţiul public, referitoare la relaţia de serviciu pe care o are cu primarul în funcţie al Focşaniului, social-democratul Cristi Misăilă.

“Toată colaborarea mea cu primarul Misăilă gravitează în jurul unei organizaţii neguvernamentale, Grupul de Acţiune Locală «Unirea» Focşani, care este o structură asociativă din care face parte şi Primăria Focşani, mai fac parte ONG-uri, firme private şi chiar cetăţeni. Rolul meu a fost să scriu proiectul pentru a atrage aceste fonduri de operaţionalizare a GAL. Am scris proiectul voluntar, nu am luat niciun ban. Practic am fost rugată să-l scriu pentru că nu îl scria Primăria. Fără acest proiect am fi ratat bani mulţi, aproape 11 milioane de euro, care ar trebui să vină să rezolve anumite probleme în comunitate, identificate în strategia de dezvoltare locală", spune Corina Atanasiu despre aspectul care a adus-o în atenţia publică.

Este vorba despre reabilitarea unor locuri de joacă, proiecte pe iluminat stradal, centru integrat de asistenţă socială, educaţie şi servicii de sănătate şi reabilitarea unor grădiniţe.

Cât priveşte proiectul de buget participativ depus de USR Focşani la Primărie, de încurajare a cetăţenilor să participe la gestionarea unei părţi a bugetului oraşului, liderii partidului au precizat că nici de această dată primarul nu a dat curs acestei iniţiative care se aplică cu un foarte mare succes în alte oraşe din ţară.

“Probabil a considerat de la sine că dacă preşedintele semnatar al proiectului depus nu mai este în funcţie nu mai este cazul să-l prindă în buget. Dar eu sunt convinsă că după alegerile locale de anul acesta noi o să facem în Consiliul Local o figură frumoasă, o să depunem şi bugetul participativ, o să atragem şi fonduri europene şi o să facem tot ce nu a reuşit domnul Misăilă în cei patru ani”, a menţionat Alexandra Tătaru (foto), membru în Biroul Local al USR Focşani.

Tot în cadrul conferinţei de presă, preşedintele USR Vrancea a precizat că pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Vrancea formaţiunea politică va merge pe mâna lui Liviu Mălureanu, un vrâncean care de asemenea locuieşte la Bucureşti şi este consilier local USR la Sectorul 3. Lista rămâne însă deschisă, până la sfârşitul săptămânii, şi pentru ceilalţi membri care îşi doresc acest lucru.

“Avem şi soluţii împreună pentru a duce pe judeţul Vrancea pe un loc mult mai bun şi cu realizări mai bogate decât s-a reuşit până acum. După ce vom desemna candidatul, vom porni discuţiile cu colegii de alianţă de la PLUS şi împreună vom stabili care sunt cele mai bune soluţii”, a precizat Mihăiţă Lepădatu, preşedintele USR Vrancea.