VIDEO Imagini rare cu un râs pândind o ciută în Munţii Vrancei. „Am vrut să-l izgonesc în pădure, dar nu s-a speriat“

Un tânăr din Focşani a avut parte de o experienţă singulară în Munţii Vrancei. Aflat cu maşina în zona "Ţişiţa aurie", aflată la 5 kilometri de comuna Nistoreşti, Cătălin Denis Cîţu a fost surprins când o ciută i-a tăiat calea. Sporindu-şi atenţia, acesta a văzut la câţiva metri de el, în toată splendoarea sa, un râs care stătea la pândă, urmărind ciuta. O astfel de scenă nu a mai fost filmată în judeţ, râşii fiind animale sfiioase în prezenţa oamenilor



”Când am văzut ciuta, am crezut că aleargă după cerb, fiind sezonul de împerechere. Am oprit maşina să aud boncănitul cerbilor. Când colo, am văzut un râs care stătea la pândă, un exemplar mare, mai mare decât un câine de rasă, precum ciobănescul. Am vrut să-l izgonesc în pădure, am claxonat, am fluierat, dar el nu s-a mişcat. Oricum, am rămas foarte surprins că l-am văzut atât de aproape. A fost prima dată când am văzut un râs în natură. Cerbi, urşi, mai văzusem în pădure, dar râs niciodată până acum”, ne-a declarat Cătălin Denis Cîţu.

Râs la pândă în Munţii Vrancei



Focşăneanul a reuşit să filmeze câteva cadre cu telefonul, pe care ni le-a încredinţat şi nouă, mai ales că imagini cu acest exemplar sunt rare şi ele au fost făcute cu ajutorul camerelor de supraveghere montate în proiectele de monitorizare a carnivorelor mari. Specialiştii spun că populaţia de râşi din Vrancea este evaluată undeva la 80 de exemplare

“Râsul este un carnivor de talie mijlocie, categoric cel mai mare felid din Europa. Ajunge la 45 de kilograme, 1,5 metri lungime şi o înălţime de 85 cm. Urechile lui mari, de 4-5 cm, se termină cu smocuri de păr care îl fac de neconfundat. Blana gălbui-roşcată are pete negre foarte variate, astfel încât se poate spune că nu există doi râşi identici. Chiar şi urmele râşilor sunt discrete.Strecurându-se noaptea prin păduri, râsul a devenit concurent fără voie al vânătorilor. Păşeşte pe poteci fără să mişte o frunză, umblă solitar şi lasă urme puţine”, potrivit lui Silviu Chiriac, expert în arii protejate la Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea.

Expertul spune că râsul se ascunde în scorburi, sub trunchiuri căzute, vizuini care nu pot fi reperate. El evită omul, chiar dacă parcurge suprafeţe foarte mari.

“Carnivor obligatoriu, vânează noaptea, iar prada merge de la şoareci la cerbi. E un animal ataşat de teritoriul lui, care îşi păstrează potecile, în stare totuşi să parcurgă peste 40 de km într-o singură noapte dacă are nevoie de hrană”.