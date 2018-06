VIDEO Hingheri surprinşi în imagini scandaloase: „Aveţi o meserie la fel de adorabilă precum groparii“

Un particiant la trafic a surprins luni, pe Bulevardul Independenţei din municipiu, mai mulţi hingheri care au ajuns să oprească circulaţia pentru prinderea unui căţeluş.

Speriat şi încolţit din toate părţile, căţeluşul a încercat, fără succes, să-şi găsească scăparea sub o maşină, pe care hingherii au blocat-o mai mult timp.

„Mizerii spurcate!!! Va chinuiţi jumătate de oră să prindeţi un pui de câine, un suflet curat, nu murdar ca al vostru!!! Opriţi traficul, va târâţi pe sub maşini să prindeţi un câine sărman, speriat de moarte, şi toate astea pentru 10 lei pe care îi primiţi", a scris pe Facebook persoana care a postat imaginile, iar comentariile care au urmat au fost pe măsură.

"Ne simţim în siguranţă, în Focsani.Vrancea, cu acest biet căţel capturat barbar de câteva brute care #decat şi-au făcut treaba. Conferenţiarilor: când va inoportunează şi filmează cineva dintre noi care va plătim salariul: reporter sau simplu cetăţean, uatevăr, nu trebuie sa răspundeţi politicos! Dar, lăsaţi si voi aroganţa: nu sunteţi fermecători, nu ne faceti o viaţă mai bună, nu ne oferiţi siguranţă. E drept, aveţi o meserie la fel de adorabilă precum groparii. Nu e musai să aveţi studii superioare dar câştigati cât un absolvent de drept, litere etc care s-a reprofilat pe un jenibil minim pe economie. Am intrat in Europa, de curând, din 2007, sunt #decat 11 ani. Încercaţi si voi, câteva practici mai umane si adecvate capturarii unor suflete chinuite. Aceşti căţei vor fi eliberati în câteva zile, noaptea, pe ascuns, ca sa aveţi ce prinde şi maine. <<Ca sa mănâncă gura voastră o pâine>>"", a scris un focşănean.