VIDEO Hartă turistică 3D a principalelor obiective din Focşani, oferită cadou localnicilor de sărbătoarea oraşului. Cine este autorul proiectului

De sărbătoarea Focşaniului, când se aniversează 158 de ani de la semnarea decretului de unificare a celor două oraşe, respectiv Focşani-Moldova şi Focşani-Muntenia, pe 6 iulie 1862, un candidat la alegerile locale pentru Consiliul Local Focşani a realizat o hartă turistică în format 3D, un proiect în premieră pentru municipiul nostru şi dedicat tuturor celor care iubesc”Oraşul Unirii”.

Este vorba despre prof. dr. Alexandra Tătaru, profesor, doctor în geografie şi economie generală, vicepreşedinte al Societăţii de Geografie din România-Filiala Vrancea, membru în Biroul Politic Local USR Focşani şi candidat din partea USR PLUS la Consiliul Local Focşani.

Profesoara de geografie, în colaborare cu un coleg geograf din Bucureşti, prof.Gabriel Dascălu, au reuşit cu ajutorul mai multor programe geografice informaţionale şi de editare să creeze o hartă ”altfel” pentru Focşani, fără termen de comparaţie cu actuala hartă promovată în scop turistic de Primărie, care nu este altceva decât o planşă clasică.

“Eu sunt geograf de profesie şi partea aceasta de turism este destul de sensibilă pentru mine, mai ales că îmi place foarte mult să călătoresc şi am văzut destul de multe ţări. Anul trecut am finalizat proiectul la care mă gândesc de vreo patru ani. În 2016, în Focşani se inaugura Centrul de Promovare Turistică, un eveniment de inaugurare cu mult fast, realizat pe fonduri europene şi am fost destul de dezamăgită de harta pe care ne-a oferit-o municipalitatea ca fiind hartă turistică. Eu abia mă întorsesem de la Vaduz, din Liechtenstein, unde văzusem o hartă impresionantă şi am zis că nu se poate ca un turist să meargă cu planul oraşului în detaliu şi să nu vadă nici măcar cu ochelari de vedere aceste obiective. Ideea mi s-a întipărit atât de tare în minte încât am vrut neapărat să realizez o hartă turistică pentru Focşani, o hartă care să concentreze exact acele obiective pe care noi să le putem include în circuitul turistic. Am căutat un coleg care să se priceapă la ridicări spaţiale, care m-a ajutat foarte mult să realizez o hartă 3D şi am reuşit oarecum să cartez partea centrală a oraşului care să folosească cu adevărat turistului. Poate fi dăruită prietenilor sau cetăţenilor din alte ţări participanţi în diferite proiecte şi schimburi internaţionale, se poate folosi, de asemenea, în city-game-uri sau alte jocuri de orientare urbană, poate fi distribuită prin intermediul agenţiilor de turism etc. Acesta este cadoul nostru, al USR PLUS, pentru aniversarea celor 158 de ani de la semnarea decretului de unificare a Focşanilor de către domnitorul Al. I. Cuza, la 6 iulie 1862. Vor urma, desigur, şi alte proiecte frumoase pentru focşăneni. La mulţi ani, Focşani!”, a precizat Alexandra Tătaru în cadrul unei conferinţe de presă.

Cum am menţionat, harta este în format 3D şi concentrează cele mai cunoscute obiective turistice – monumente istorice din Focşani, situate în partea centrală a municipiului: Obeliscul, Borna de hotar, Biserica Sf. Ioan Botezătorul, Clădirea Prefecturii, Tribunalul Vechi, Colegiul Naţional “Unirea”, Catedrala Ortodoxă, Catedrala Catolică, Teatrul Municipal ”Mr. Gh. Pastia”, Ateneul Popular ”Mr. Gh. Pastia”, Biserica “Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, Muzeul Vrancei.

Este realizată cu ajutorul mai multor programe geografice informaţionale şi de editare foto precum QGIS, ARCGIS, respectiv GIMP. Elementele geografice (străzi, obiective turistice etc) au fost spaţializate în mediul GIS, apoi au fost trecute în programul de editare foto unde au fost supuse diferitelor filtre şi efecte (3D, blur, inner glow, umbrire ş.a.). Clădirile şi monumentele istorice de pe hartă au fost decupate din imagini preluate din surse online şi inserate cu ajutorul programului GIMP, iar anumitor elemente li s-au imprimat diferite texturi pentru a diversifica designul hărţii.

Harta va fi distribuită gratuit de Zilele Municipiului Focşani, sâmbătă membrii USR Plus fiind prezenţi în Piaţa Unirii, începând cu ora 11.00, pentru a o împărţi celor interesaţi. Pentru comenzi speciale se poate trimite un email la adresa focsani@usr.ro.

