VIDEO Dragnea a venit în Consiliul Local să blocheze construcţia pe spaţiu verde a şefului Ocolului Silvic: "Ni se vând nişte minciuni ieftine"

Consilierii locali din majoritatea politică de la Focşani au aprobat joi seară proiectul care dă undă verde construcţiei blocului şefului Ocolului Silvic Focşani, Ionuţ Cristian Duţă, de pe strada Cuza Vodă 10.

Proiectul a fost amânat în şedinţa extraordinară din 16 mai, din motive electorale, chipurile pentru consultarea încă o dată a Comisiei tehnice de Amenajarea a Teritoriului, consultare care nu a adus nici un rezultat nou. Joi seara, la şedinţă a participat şi unul dintre locatarii din blocul învecinat cu terenul în cauză, care şi-a exprimat temerea că noua construcţie va afecta imobilele din zonă.

“Locuim de 35 de ani în blocul 12 de pe strada Cuza Vodă, aflat în proximitatea terenului în discuţie. Acest bloc a fost grav avariat la orice cutremur care a depăşit o intensitate de 5 grade. De fiecare dată, am investit şi a trebuit să consolidăm. Noi, locatarii acestui bloc, considerăm că reprezintă un real pericol pentru noi ridicarea acestui bloc. Din câte am înţeles, va avea şi o parcare subterană, se va săpa la adâncime destul de mare. Este vorba de vieţile noastre. În al doilea rând, Focşaniul are foarte puţin spaţiu verde şi totuşi, toate aceste construcţii se fac în zona centrală a oraşului. Acum câţiva ani ni s-a mai luat un spaţiu verde de către patronul Conbeta. A făcut o construcţie în totală neconcordanţă cu clădirile deja existente iar vecinii care locuiesc în blocul din spatele acestei clădiri nu mai au nici măcar lumina soarelui. Am citit un articol că un domn, angajat al Primăriei Focşani, era proprietarul acelui teren moştenit de la un bunic. Domnul respectiv cerea aprobare pentru săpături, pentru nu ştiu ce comoară îngropată acolo, un lucru hilar. Noi suntem consideraţi un fel de masă de manevră, buni doar pentru vot în campaniile electorale şi ni se vând nişte minciuni ieftine. Domnul se numeşte Laurenţiu Ispas şi credem că a fost folosit ca interfaţă pentru afaceri în care sunt implicate alte persoane. Şi care nu ies la înaintare cu nume şi nici în acte nu figurează, apropo de profitul care se va face din construcţia şi vânzarea acestei clădiri”, a spus Elena Dragnea, locatar la blocul vecin.

Aleşii locali s-au amuzat când doamna şi-a pronunţat numele atât de sonor, dar nu au fost mişcaţi nici un moment de discurs.

Mai mult decât atât, primarul Cristi Misăilă, după ce a făcut apologia dreptului de proprietate garantat de Constituţie i-a reproşat femeii că nu a venit nimeni din blocul în care locuieşte pentru a cere reabilitarea termică cu fonduri europene, de parcă ar fi avut legătură proiectul în discuţie.

Despre proiect a vorbit şi susţinătorul său cel mai înfocat, arhitectul George Păduraru Coban, care a liniştit-o pe locatară că solstiţiul de iarnă îşi va face datoria.

“Un studiu de însorire a fost făcut de proiectantul lucrării şi reiese din el că niciunul din apartamentele din blocurile învecinate nu sunt afectate de viitoarea construcţie. Asta ar însemna că, aşa cum spune studiul de însorire, apartamentele să fie afectate, să nu aibă însorire o oră şi jumătate pe zi la solstiţiul de iarnă”, a spus arhitectul oraşului.

În plus, secretarul municipiului a rămas dator cu o explicaţie către focşăneancă, aceasta cerându-i un istoric al terenului în cauză.

În orice caz, directorul Ocolului Silvic va trebui să mai treacă prin nişte filtre până îşi va vedea visul cu ochii, dar aleşii au arătat cu această ocazie că nu vor să oprească această debandadă de a se construi oriunde şi oricum.

