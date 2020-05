VIDEO Comunitatea care face de două luni izolarea mai uşor de suportat. Cum s-a derulat maratonul de citit online

Peste 60 de poveşti şi alte pagini frumoase din literatura pentru copii şi adolescenţi au fost citite de voluntarii povestaşi din proiectul cultural c@rte în sate, în perioada stării de urgenţă şi de alertă, când autoizolarea şi carantina au fost printre cele mai eficiente măsuri de reducere a răspândirii infecţiei cu Covid-19.

Sub motto-ull “Stăm acasă şi citim”, zeci de elevi, studenţi, profesori, dar şi alţi iubitori ai lecturii din diferite zone ale ţării au citit poveşti clasice şi contemporane în cadrul unui maraton online de citit, care a avut loc în fiecare seară, timp de două ore.

Maratonul de citit online va continua însă în fiecare seară, între orele 18.00 şi 20.00, până la încheierea acestui an şcolar, momentele de lectură fiind un exerciţiu suplimentar cursurilor online de limba şi literatura română pe care le urmează elevii în această perioadă.

Fondatoarea proiectului, jurnalista Silvia Nichita, spune că proiectul şi-a dorit să facă izolarea mai uşor de suportat sutelor de copii parte a proiectului prin intermediul culturii scrise.

“Pe lângă cărţile pe care le-am livrat copiilor şi adolescenţilor implicaţi în proiect, pe parcursul carantinei am încurajat cititul cu voce tare în cadrul Maratonului de lectură online, am citit poveşti prin telefon copiilor din sate şi le-am oferit sfaturi anti-plictiseală pentru perioada când fiecare dintre noi a trebuit să joace rolul lui Rapunzel. Le mulţumim tuturor povestaşilor care au decis să se înregistreze citind o poveste şi să o dăruiască celor care intră pe paginile proiectului cultural c@rte în sate. Toţi aceştia sunt modele de urmat care ne arată că educaţia prin citit este cea mai trainică investiţie pentru viitor”, spune Silvia Nichita.

Ce spun Povestaşii de serviciu

Sînziana Georgescu, voluntar c@rte în sate, elevă a Liceului de Arte Plastice “Gheorghe Tăttărescu” Focşani, spune că motivaţia de a citi în cadrul #MaratonuluiDeCititOnline a venit din dorinţa de a schimba ceva, de a ajuta pe cineva cu zâmbete şi vorbe frumoase în perioada stării de urgenţă.

“Am considerat întotdeauna că lectura este cea mai bună modalitate de a te dezvolta şi că nu poţi egala cartea cu niciun film sau serial. Trebuie să recunoaştem că întotdeauna cele mai grozave întâmplări şi poveşti de viaţă au fost găsite în cărţi. Aşadar, am crezut cu tărie că pot aduce prin aceste povestioare în atenţia copiilor fapte reale şi învăţături care vor ajuta în trecerea mai uşoară a izolării. Şi scopul a fost atins! Încă de la primele apariţii în cadrul maratonului am primit reacţii pozitive din partea lor şi le-am putut simţi, de la distanţă, cum eram, îmbrăţisările şi entuziasmul”.

La rândul ei, Maria-Cornelia Prodan, povestaş c@rte în sate, elevă a Colegiului Naţional "Al. I. Cuza" Focşani susţine că maratonul de lectură online organizat de proiectul c@rte în sate constituie o iniţiativă ideală şi necesară.

“Este interactiv şi fascinant. Aşteptam cu sufletul la gură să apară fiecare povestioară, de asemenea fiind curioasă să aflu noul povestaş care citeşte. Cu ocazia maratonului, am aflat şi de o serie de cărţi noi pe care le-am adăugat în lista de lecturi. Ceea ce mă bucură foarte mult este faptul că foarte mulţi oameni, copii şi tineri şi-au făcut curaj şi s-au înregistrat citind şi au oferit bucurie prin lectură. Am luat legătura cu diverse persoane pasionate de citit, de la studenţi, librari până la elevi de gimnaziu şi le-am propus să se alăture maratonului. Au răspuns pozitiv, iar poveştile lor i-au fascinat pe copii. După cum o vorbă spune că "citind, redevii copil" , aşa aceşti oameni au redevenit copii în sufletul lor. Poveştile m-au încântat dintotdeauna, iar să le aud citite de alţii a fost extraordinar pentru mine”.

Şi Miruna-Casiana Dumitraşcu, studentă la Drept, povestaş c@rte în sate, spune că această acţiune a adus bucurie prin lectură pe reţelele de socializare în timpul pandemiei.

“Prin ceea ce am citit am încercat să ajungem la cât mai mulţi micuţi, dar şi la adulţi care vor să retrăiască momentele din copilărie în care părinţii le spuneau poveşti înainte de culcare. După ce am aflat despre proiect mi-am implicat şi prietenele de la facultate. Ne-am luat o pauză din răsfoitul cursurilor şi al cărţilor pentru sesiune şi împreună am citit poveşti pentru copii. Am acceptat această provocare, fiindcă am simţit că prin acest proiect reuşesc să mă apropii într-un alt mod, mai special, de cei mici şi, de asemenea, să îmi amintesc de lumea basmelor şi de copilărie. “c@rte in sate” este o iniţiativă minunată, a unor oameni care pun suflet în ceea ce fac şi încearcă să ajute. Sper ca prin gestul nostru, al tuturor povestaşilor, să bucurăm cât mai mulţi copii. De aceea, invit cu mare drag pe toţi să se alăture voluntariatului, să oferim puţin din timpul nostru pentru a-i face pe alţii fericiţi. Bunătatea naşte bunătate!”

Ziua Internaţională a Copilului, celebrată prin citit

În paralel cu o colectă de carte pentru copii, pagina proiectului c@rte în sate va găzdui pe parcursul zilei de luni un mini-maraton de citit, între orele 13.00 şi 20.00 urmând a fi difuzate din oră în oră poveşti pentru copiii de toate vârstele citite de voluntari din Vrancea, Bucureşti sau Timişoara sau Sighetul Marmaţiei.

Derulat de Asociaţia “Eu, tu şi ei” din Focşani din anul 2018, c@rte în sate este un program de literaţie dedicat copiilor şi adolescenţilor din zonele rurale dezavantajate din Carpaţii de Curbură şi Subcarpaţii Vrancei, unde nu există biblioteci publice şi nici alte servicii publice de natură culturală, iar copiii studiază adesea în clase simultane, cu profesori necalificaţi.

Ediţia de anul acesta, cofinanţată de Administraţia Fondului Cultural Naţional, la aria Promovarea culturii scrise, se derulează sub denumirea “Ateliere de poveşti pentru copiii din satele marginalizate” şi şi-a propus ca, pe lângă atelierele derulate online, să aducă biblioteca pentru copii acasă la cei mai mici locuitori din zece comunităţi rurale din zona de deal şi de munte a judeţului Vrancea.

Primele sate vizitate de voluntari în luna iunie vor fi Cătăuţi din comuna Chiojdeni, Raşca, Plopu şi Dealu Lung din Gura Caliţei, dar şi Andreiaşu de Sus şi Hotaru de pe Valea Milcovului. 2020 este declarat Anul Lecturii în judeţul Vrancea, iar partenerii proiectului derulat de Asociaţia “Eu, tu şi ei” sunt Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” şi Inspectoratul Şcolar Judeţean.

În această perioadă voluntarii c@rte în sate derulează şi o colectă de carte de poveşti pentru copii. Până pe 15 iunie puteţi dărui cărţi pentru copii în coşul amplasat la Librăria Alexandria din Focşani sau puteţi trimite cărţi pe adresa Asociaţiei "Eu, tu şi ei". Proiectul cultural c@rte în sate este derulat de Asociaţia "Eu, tu şi ei", cu sediul în Focşani, înregistrată la poziţia nr. 6/1999 în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, având contul nr. RO47BACX0000001675389000, deschis la Unicredit Bank, sucursala Focşani. Detalii despre proiect puteţi obţine la numărul de telefon 0744217031, de la dna Silvia Nichita.