VIDEO „Baronul” Oprişan a predat liberalului Cătălin Toma biroul de şef al CJ Vrancea. L-a ocupat 20 de ani

Preşedintele Consiliului Judeţean şi consilierii judeţeni aleşi şi validaţi după alegerile locale din 27 septembrie au depus, miercuri, jurământul. Liberalul Cătălin Toma, care l-a învins clar în alegeri pe pesedistul Marian Oprişan, şi-a preluat oficial noua funcţie, după ceremonia de învestire.

La această şedinţă au participat toţi cei 28 de consilieri validaţi de instanţă, din cei 32 de consilieri judeţeni cât va avea Vrancea, alţi patru consilieri, toţi de la PSD, urmând să fie validaţi zilele acestea de instanţa de judecată.

Ceremonia de depunere a jurământului a fost coordonată de către decanul de vârstă al consilierilor, Valerică Zamfirescu, secondat de cei mai tineri aleşi, Claudiu Matei şi Ciprian Epure. De asemenea, şedinţa a mai fost condusă de prefectul Gheorghiţă Berbece şi de secretarul judeţului, Raluca Dan.

Noul preşedinte al Consiliului Judeţean, Cătălin Toma, a spus celor prezenţi: „Vă mulţumesc mult. Mulţumesc vrâncenilor şi vă mulţumesc şi dumneavoastră, vă urez succes tuturor consilierilor care aţi depus jurământul. În programul nostru, dezvoltarea judeţului este o prioritate. Vom deschide instituţia pentru cetăţeni, pentru interesele cetăţenilor”.

Deşi presa a fost invitată la ceremonie, o decizie de moment a fost eliminarea din sală a jurnaliştilor, cu excepţia cameramanilor, pentru considerentul că era prea aglomerat şi nu se respectau regulile COVID-19.

După ceremonie, noul preşedinte Cătălin Toma şi-a preluat biroul de la Marian Oprişan şi i-a invitat de această dată pe toţi jurnaliştii în încăperea unde îşi va desfăşura activitatea în următorii patru ani. El a spus despre Marian Oprişan că este un actor politic important, într-o clipă a vieţii nu tocmai fericită şi că va şti ce are de făcut.

„Vreau să nu dezamăgim, să reuşim să ducem mai departe proiectele începute, să asigurăm finanţări europene, să dezvoltăm acest judeţ. Fiecare vrâncean are scris pe buletin judeţul Vrancea, Vrancea este casa noastră, Vrancea este cea care merită dezvoltată, fie că vorbim de Soveja, fie că vorbim de Vizantea-Livezi, fie că vorbim de mausolee, fie că vorbim de tot ceea ce înseamnă izvoare umane şi istorice, fiindcă Vrancea are, din fericire, şi un tezaur uman deosebit. Veţi vedea că vom face toate demersurile pentru spitalul judeţean. Judeţul Vrancea are nevoie de iniţiative şi gândul meu este să nu-mi petrec timpul în acest birou ci să-l petrec pe teren. Sunt convins că avem de muncă”, a spus, printre altele, noul preşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea.

Toma a anunţat că următoare şedinţă a Consiliului Judeţean Vrancea va avea loc luni, 26 octombrie.

