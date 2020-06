VIDEO Cum arată avioanele care provoacă ploaia: „Dacă le-am avea, am salva de la secetă 5 milioane de hectare de teren“

După o iarnă extrem de blândă şi o primăvară lipsită aproape total de precipitaţii, anul 2020 este considerat unul dintre cei mai secetoşi, cu pierderi însemnate pentru agricultori.

Cum şi sistemele de irigaţii sunt aproape inexistente în ţara noastră, soluţia salvatoare ar fi venit prin instituţia care s-a creat acum mai mulţi ani, Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor (AASNACP). Încă din anul 2006, de la înfiinţare, s-au pus bazele creării a şapte unităţi de combatere a grindinei şi două unităţi zonale de creştere a precipitaţiilor, relizate în mare parte astăzi .

Prin lege, România ar fi trebuit anul acesta să achiziţioneze mai multe aeronave specializate cu ajutorul cărora se poate produce ploaie artificială în Muntenia şi Moldova. Este vorba despre avioane cu motoare puternice şi anumite caracteristici, care pot împrăştia în nori iodură de argint. În urma reacţiei, se poate provoca ploaie pe o suprafaţă mare de teren. Gheorghe Căunei Florescu, directorul Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, ne-a declarat că la sfârşitul anului trecut a fost făcut un experiment extrem de important pentru ţara noastră, care a dovedit viabilitatea acestui sistem. Experimentul a fost făcut în toată zona Dobrogea şi Bărăgan.

“În baza unui protocol de colaborare cu Grecia, am primit două avioane din această ţară şi într-un interval de aproximativ o lună, noiembrie şi decembrie 2019, am crescut precipitaţiile în Dobrogea de la 0,1 litri pe metru pătrat până la 10 litri pe metru pătrat, prin şapte intervenţii în nori. România are toate aprobările şi autorizaţiile necesare pentru această activitate, care este considerată o intervenţie deosebit de periculoasă în nori. La câteva minute după tragerile în nori, a plouat în zonele unde au avut loc intervenţiile. Dacă am fi avut aceste avioane, am fi salvat un miliard de euro, aşa cum reiese din evaluarea făcută de specialiştii din Ministerul Agriculturii”, ne-a precizat Gheorghe Căunei Florescu.

Şeful Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor spune că prin studiul de fezabilitate propus, este nevoie de 8 avioane, din care trei sunt prevăzute pentru anul 2020. Costurile pentru o astfel de aeronavă se ridică între 5 şi 8 milioane de euro, încercându-se identificarea sursei de finanţare.

“Am făcut mai multe demersuri, chiar şi pentru obţinerea de fonduri europene.Dacă Ministerul Agriculturii ar fi avut aceşti bani, ni i-ar fi dat. Nu neapărat trebuie să cumpărăm aeronave noi, cu chiar second-hand, de la state care fac acest lucru de 30 de ani. Vorbim de Grecia, Spania, Israel Serbia, America Latină, China, cu rezultate extraordinare”, ne-a mi spus Gheorghe Căunei Florescu.

Potrivit acestuia, România şi-ar putea proteja astfel 5 milioane de hectare de teren, din cele peste 9 milioane cât reprezintă suprafaţa arabilă a ţării. Cât priveşte sistemul antigrindină, apără la ora actuală, cu ajutorul celor 60 de puncte de lansare din ţară, aproximativ 1,5 milioane de hectare de teren. În anii următori se doreşte să se ajungă la 250 de puncte de lansare în toată România, ceea ce înseamnă acoperirea întregului teritoriu.