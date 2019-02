VIDEO După ani de indiferenţă, Secţia TBC a Spitalului „Sf Pantelimon” intră în reabilitare. Modernizarea se face cu bani europeni

Peste doi ani, pe vremea aceasta, Secţia de Pneumoftiziologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sf Pantelimon” Focşani ar trebui să fie cea mai modernă clădire din complexul deţinut de cea mai mare unitate spitalicească din Vrancea. Cel puţin aşa susţin autorităţile, care au prezentat marţi proiectul de reabilitare energetică cu fonduri europene.

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional şi are o valoare de 5.787.743,22 lei, din care valoarea totală eligibilă 4.164.296,08 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională 3.539.651,67 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 541.358,49 lei şi valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului 83.285,92 lei.

Prin proiect se doreşte implementarea unor măsuri de eficienţă energetică prin realizarea unor lucrări de reabilitare termică care să determine diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea clădirii, în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum şi ameliorarea aspectului urbanistic.

“Când spunem reabilitare termică, să nu vă imaginaţi că acea clădire va suferi numai o anvelopare. Sunt şi alte lucrări care vor fi făcute, mă refer la instalaţia electrică, instalaţia sanitară, la schimbarea tâmplăriei, acoperişului. Clădirile vor fi aduse la un stadiu de funcţionare aşa cum trebuie”, a declarat Daniela Negulescu, reprezentanta Consiliului Judeţean.

Potrivit directorului Spitalului de Urgenţă, clădirea în care se află Secţia TBC a fost dată în folosinţă în anul 1986 şi este cea mai mare secţie din tot spitalul.

Această clădire este dată în folosinţă în 1986, este cea mai mare secţie din spital, 90 de paturi, din care 62 pentru cronici şi 28 de paturi pentru acuţi. În cei 33 de ani de funcţionare, nu s-a intervenit deloc la această clădire, iar de condiţiile proaste de acolo s-a aflat toată ţara, după ce aparţinătorii bolnavilor au făcut publice imagini din interior.

“Dacă anul trecut am avut control şi s-au constatat anumite lucruri clare, evident că am intrat şi am realizat etajele I şi II la a funcţiona în condiţii mine de autorizare, în sensul că s-a văruit şi vopsit. Nu am reuşit acolo să schimbăm nimic, pentru că aşteptăm acest proiect cu fonduri europene pentru a putea să intervenim major. Ceea ce nu se poate cu fonduri europene, facem noi, adică vom aduce spaţiile de cazare, cele 26 de saloane, la standarde ridicate. Vom igieniza spaţiul, vom dota spaţiul cu paturi noi, cu mobilier nou, pentru că în acea secţie nu este nevoie de aparatură sofisticată”, a precizat directorul Constantin Mîndrilă.

În cadrul proiectului vor avea loc mai multe lucrări de reabilitare, atât la interiorul clădirii, cât şi în exterior. Se va instala o pompă de căldură aer-apă, care contribuie la necesarul total de energie termică utilizată la funcţionarea instituţiei. Totodată, se vor utiliza echipamente tehnologice, eficiente din punct de vedere energetic.

De asemenea, vor fi realizate lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire şi a sistemului de furnizare a apei calde consum şi a lucrărilor de instalare a sistemului de ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior.

Perioada de implementare a proiectului este de 43 de luni, din care au mai rămas la dispoziţie, pentru lucrările de reabilitare termică, doar 24 de luni. Contractul se va încheia pe 28 februarie 2021.

