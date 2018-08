VIDEO O angajată a Căminului de bătrâni din Focşani îl acuză pe directorul-preot al instituţiei că a atentat la pudoarea ei. „Mi-a spus că trebuie să plătim în natură“

Iuliana Coman, este angajată ca infirmieră a Căminului pentru Persoane Vârstnice Focşani de la data de 1 februarie 2018. Ea îl acuză pe directorul instituţiei, Cătălin Ifrim, care este şi preot în Focşani, de sechestrare şi de faptul că a vrut să o violeze în sediul instituţiei.



Faptele s-ar fi produs în zorii zilei de luni, 27 august, la ora 4.30, când directorul ar fi venit băut în insituţie şi după ce a înlăturat paznicul de serviciu a chemat-o pe femeie în biroul de protocol.

Acolo, preotul s-ar fi dezbrăcat atât de caracter, dar şi de hainele civile, rămânând în pielea goală şi cerându-i subalternei sale să întreţină relaţii sexuale cu el. Preotul a ţinut-o blocată în birou până la ora 9.00 dimineaţa.

”S-a dezbrăcat de cămaşă şi de pantaloni în faţa mea, m-a lovit şi mi-a cerut să întreţin relaţii cu el. Mi-a spus că noi, cei care ne-am angajat fără să dăm bani, trebuie să plătim în natură. Am fost şocată şi am stat în teroarea asta până pe la ora 9.00. Afară mă aştepta prietenul meu, care îmi trimitea mesaje. După mai multe apeluri ale doamnei Corina (n.r. psiholog), domnul director s-a îmbrăcat şi a ieşit, cerându-mi şi mie să ies în aşa fel încât să nu mă vadă nimeni. Am fugit pe scări la cabinetul meu, am început să plâng, am căzut pe jos, eram în stare de şoc. Am reuşit să fug din unitate”, a declarat femeia, potrivit Vrancea 24.

O colegă a femeiii bruscate spune că a văzut-o bulversată după cele întâmplate.

“Plângea continuu, nu putea nici să ţină telefonul în mână, nu ştia ce să facă. Noi nu putem lucra terorizaţi de acest director, ne este frică de el şi ne tot ameninţă că ne dă afară din serviciu”, potrivit infirmierei.

Alţi doi dintre colegii de seviciu ai femeii abuzate spun că directorul Căminului are un comportament deviant.

Deşi a promis iniţial că va oferi un punct de vedere, preotul Ifrim (foto jos) a refuzat să stea de vorbă cu ziariştii, luându-şi o zi de concediu chiar miercuri.

O anchetă în acest caz va fi făcută şi de Corpul de control al primarului Focşaniului.



VIDEO: Vrancea24