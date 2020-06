VIDEO Alianţa electorală USR-PLUS, dispusă la negocieri cu PNL pentru a-l îndepărta pe Oprişan de la şefia Consiliului Judeţean Vrancea

USR Vrancea şi PLUS Vrancea au semnat marţi protocolul de alianţă la nivel local, în contextul în care cele două partide vor fuziona la nivel naţional, cel mai probabil în luna august.

Protocolul de alianţă a fost semnat de preşedintele USR Vrancea, Mihăiţă Lepădatu şi de preşedintele PLUS Vrancea, Radu Ţigănuş.

La eveniment a fost prezent şi candidatul alianţei USR-PLUS la preşedinţia Consiliului Judeţean, Liviu Mălureanu, consilier local în Sectorul 3. Acesta a lansat o provocare liberalilor vrânceni, să fie parte a unei mari alianţe la nivel de judeţ, pentru înlăturarea lui Marian Oprişan din funcţia de preşedinte a Consiliului Judeţean Vrancea.

“În acest scop suntem deschişi la o alianţă anti-Oprişan cu PNL în Vrancea, o alianţă fără nepotisme, fără condamnaţi penal, fără oameni care au au fost implicaţi ori au făcut jocurile PSD. O alianţă corectă bazată pe principii democrate, meritocratice, transparente, specifice unei societăţi moderne. Pentru a câştiga încrederea electorilor vrânceni o asemenea alianţă trebuie să ofere certitudinea unui solid program de guvernare locală construit de profesionişti. În acest sens invităm PNL Vrancea la discuţii şi negocieri. A scăpa de Oprişan şi PSD constituie doar o premisă şi nu o garanţie pentru o bună guvernare. Înlocuirea unui sistem ce a acaparat şi spoliat de 30 de ani judeţul nostru nu e o treabă deloc uşoară şi necesită muncă, onestitate şi performanţă. De această dată nu avem voie să dezamăgim şi trebuie să arătăm că se poate”, a spus Liviu Mălureanu în cadrul eunei conferinţe de presă.

"Îmi pun mari speranţe în proiectul pe care Alianţa USR PLUS îl poate construi în Focşani pentru a termina odată de incompetenţa şi reaua voinţă a celor ce secătuiesc oraşul de resurse de prea mult timp. Putem pune umărul la construcţia unui proiect politic curat, bazat pe principii sănătoase. Ne-am săturat de hoţie şi incompetenţă, de lipsă de proiecte strategice care să scoată comunitatea noastră din căderea liberă în care este acum şi aceasta se măsoară în cifre dureroase, în câţi tineri, în câte familii decid de la an la an să îşi părăsească locurile în care au crescut. Există soluţii pentru dezvoltarea Municipiului Focşani, dar pentru asta e nevoie de o echipă serioasă, competentă, intransigentă, care să iubească oraşul şi să îi respecte pe focşăneni”, a spus şi Corina Atanasiu, candidat USR-PLUS la Primăria Focşani.