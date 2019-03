Verdict într-o dispută veche de 5 ani pentru Soveja. Consiliul judeţean primeşte terenul, sindicatele iau proprietăţile, staţiunea rămâne o ruină

După un proces care a durat cinci ani, între Sind România, care deţine hotelul şi vilele din staţiunea de munte Soveja, şi Consiliul Judeţean, care se consideră proprietarul terenurilor din jurul clădirilor, judecătorii de la Curtea de Apel Galaţi au dat un verdict definitiv favorabil administraţiei judeţene din Vrancea.

Litigiul a vizat cele 18 hectare de teren despre care Sind România susţine că s-au atribuit staţiunii prin decret de stat, în timpul regimului comunist.

De altfel, şi pe acest argument, în urmă cu câţiva ani Sind România a demarat lucrări de investiţii de câteva sute de mii de euro, care au vizat reabilitarea hotelului în care există o bază balneoclimaterică.

Toate acestea au fost însă stopate din cauza litigiu care a apărut ulterior în instanţă. Practic, decizia magistraţilor nu face decât să lămurească o situaţie legată de proprietate, dar perspectiva dezvoltării staţiunii Soveja, care a devenit în ultimii 25 de ani o ruină, este în continuare incertă.

"Am adus în complexul de tratament apă termală de la Izvorul Puturoasa, am reabilitat restaurantul Intim, am reparat acoperişuri la vile. Avem bani pentru investiţii, dar suntem obstrucţionaţi. Până nu se clarifică situaţia juridică, nu putem să mai facem nimic. Vrem să facem din Staţiunea Soveja o Perlă a Moldovei, unde să vină oamenii la tratament şi să beneficieze de toate condiţiile”, ne spunea spunea în urmă cu doi ani Iacob Baciu, preşedintele CSDR.

La rândul său, Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, spunea tot atunci că a fost o mare greşeală ca patrimoniul fostelor staţiuni să ajungă, după 1990, la sindicate.

“Consiliul Judeţean Vrancea nu are nici un fel de implicare şi nici un fel de putere asupra acestei societăţi, care să investească în acele unităţi hoteliere, să le aducă la standarde ridicate în aşa fel încât staţiunea balneoclimaterică Soveja să funcţioneze în continuare. Este adevărat că noi suntem proprietarii terenului de acolo, cu excepţia faptului că le-am dat sindicatelor terenurile de sub clădiri. Până când în România, Parlamentul împreună cu sindicatele nu vor adopta o lege să hotărască asupra acestui patrimoniu în aşa fel încât să putem să investim noi, comunităţile locale, prin programe europene, sau să le punem la dispoziţia unor investitori în turism care să dezvolte turismul în această staţiune această situaţie nu se va rezolva”, a declarat Maria Oprişan

De menţionat că, în timpul perioadei comuniste, Soveja s-a dezvoltat ca o veritabilă staţiune montană, fiind construite hoteluri, dar şi o tabără pentru elevi. În anii deceniului opt aici veneau anual mii de turişti pentru a-şi petrece vacanţele.

Minerii care scoteau cărbune din subterane şi se îmbolnăveau îşi găseau leacul respirând aerul cel mai curat din România, iar sportivii veneau serii la rând în cantonamente, să se pregătească pentru întrecerile oficiale.



Hotelul Zboina avea cel mai moderne dotări din regiune, cu o sală de tratamente balneoclimaterice, bar, restaurant, sală de sport, bowling, terenuri de tenis, fotbal, club şi discotecă.

Astăzi, imaginea staţiunii este una dezolantă, aspectul general fiind unul de abandonare.



