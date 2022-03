Una rece, alta caldă pentru doi vrânceni cu funcţii guvernamentale

Liviu Bostan, preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şi unul dintre liderii PNL Vrancea a fost eliberat din funcţie miercuri, prin decizie a primului ministru.

Bostan ocupa această funcţie cu rang de secretar de stat din luna februarie 2021, dar în urma creării noii coaliţii PNL-PSD postul ocupat de el a fost cedat social-democraţilor.

Tot în şedinţa de Guvern de joi a fost numit într-o funcţie importantă un alt vrâncean, fostul prefect şi deputat PSD de Vrancea George Băeşu.

Acesta revine după mai puţin de un an la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, pe care a condus-o din 2012 până în vara lui 2021, dar acum are calitatea de vicepreşedinte. Băeşu are rang de subsecretar de stat.

Cele două decizii au fost publicate deja în Monitorul Oficial.

