Un poliţist vrâncean, mesaj cu tâlc pentru ministrul Carmen Dan, după uciderea colegului său la Timiş. „Ştim să ne îmbrăcăm singuri. Dacă avem cu ce“

De 25 de ani, Bogdan Tăicuţu este unul dintre cei mai apreciaţi poliţişti din cadrul Serviciul de Investigaţii Criminale. Din această poziţie, a participat la multe anchete criminalistice şi a semnalat multe nereguli din sistem, mai ales pe contul personal de Facebook.

A făcut-o şi acum, după uciderea în misiune a colegului său de la Timiş. S-a vorbit mult în acest caz despre dotările Poliţiei Române, lucru confirmat şi de criminalistul vrâncean.

"Nu, nu va fi nicio demisie. Nici de onoare, nici demitere. E ceva firesc în mediul politic. Să nu-ţi asumi nimic. Să arunci vina pe alţii.Cum spunea şi Marian Godină: Doamna ministru, în afară de a participa la câteva înmormântări ale unor poliţişti căzuţi la datorie şi promisiuni false, a făcut #NIMIC ! Ar fi anormal ca la vârsta noastră să ne îmbrace Domnia sa. Ştim sa ne îmbrăcăm singuri. Dacă avem cu ce. Aaa...a mai făcut ceva ... A reuşit să atragă ura întregii ţări asupra unei arme, până atunci respectabilă, din MAI : Jandarmeria. A reuşit să folosească jandarmii pentru apărea ideilor bolnave de partid, de genul sârme-n priză, în dos sau asasini plătiţi, aşa a fost şi ideea de anarhie regizată din 10.08.2018. Doar în mintea lor. Jandarmii sunt aceiaşi care salvează vieţi la inundaţii, sunt aceiaşi care salvează vieţile turiştilor temerari, sunt aceiaşi care restabilesc ordinea la meciuri, pentru ca tu să vii cu soţia şi copilul pe stadion şi să te simţi în siguranţă, sunt aceiaşi care patrulează străzile non-stop ca oraşele să fie mai sigure. Însă în final, vinovaţii vor plăti. Aşa sper. Şi nu, nu se va schimba nimic. Cum nu s-a schimbat nimic în 30 de ani. Dimpotrivă, tot mediul politic a complotat la subminarea instituţiei Poliţiei Române, niciun ministru de interne nu a fost pregătit să conducă acest minister şi nu şi-a dorit să cunoască dar mai ales să rezolve problemele reale ale lucrătorilor, însă au fost interesaţi să-l folosească pentru interese de partid. Multe evenimente negative s-au întâmplat din cauza legislaţiei permisive, care a lăsat loc de interpretări în multe cazuri, a lăsat să ia amploare fenomenul numit “interlopi sau grupuri organizate“, dar şi din lipsa unei legislaţii ferme pentru controlul averilor obţinute de aceste scursuri, uneori spre ruşinea noastră şi cu concursul unora care ar fi trebuit să-i aducă în faţa legii (cazuri de poliţişti sau alte structuri de drept care se pupau cu interlopi cu diverse ocazii), dar si sub oblăduirea factorului politic (să nu uităm personajele de care era înconjurat al treilea om, din stat, infractorul dragnea, când a fost citat la DNA, cine a făcut scut lângă el !!!) Şi tu, Cristian, şi ceilalţi colegi, aţi murit degeaba. Va mai curge 2-3 zile sânge, doar pe Facebook însă. Şi ne vom întoarce la serviciu în aceleaşi condiţii, având aceleaşi frustrări, având parte de aceeaşi ură şi lipsă de respect din partea populaţiei civile . Din comentariile din mediul online, am observat că toată lumea se pricepe la munca de politie, toţi sunt experţi şi ne judecă, toţi sunt profesionişti. Mai puţin noi. Dacă un militar este rănit sau mai grav, este ucis într-un teatru de operaţiuni, nu pune nimeni întrebări despre cum a murit. Se întoarce erou şi atât. Nouă şi morţii ne sunt crucificaţi. Nu ne-ar lăsa nici măcar să ne jelim în linişte colegii căzuţi la datorie ... Toate analizele pe caz ulterioare vor scoate în evidentă ceva cu care ne-am obişnuit atât de mult : s-a acţionat eronat. De vină sunt poliţiştii şi lipsa lor de tact. E uşor să acuzi astfel, de la înălţimea unor birouri. Realitatea din stradă e sinistră...Va fi ca înainte", a scris pe facebook poliţistul vrâncean.

