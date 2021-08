Un meci de fotbal îi încaieră pe politicieni. Un primar PSD cere demisii, un liberal îl acuză de „mârlănism“

Echipa de fotbal locală CSM Focşani 2007, care activează în liga a III-a valorică, a început încă din urmă cu zece zile pregătirile pentru noul sezon fotbalistic.

Sâmbătă, jucătorii focşăneni au evoluat într-un meci de pregătire în compania echipei brăilene Viitorul Ianca. La jumătatea reprizei a doua a meciului, unul dintre jucătorii de bază ai echipei, Brian Lemac, care este şi căpitanul fotbaliştilor focşăneni, s-a accidentat grav.

El a suferit o dublă fractură de tibie şi peroneu, care îl va ţine o bună perioadă departe de terenul de joc.

Cu această ocazie, primarul PSD Cristi Misăilă a pornit din nou un atac la adresa oponenţilor săi liberali, care fac parte din Comitetul Director al Clubului Sportiv Municipal Focşani 2007, pe care, în trecut, edilul îl controla prin majoritatea politică pe care o avea.

Primarul Misăilă susţine că meciul nu trebuia să se desfăşoare din două motive, în primul rând pentru că era foarte cald, iar în al doilea rând din cauză că meciul a avut loc cu antrenori şi o conducere fără contract şi neautorizaţi de Federaţia Română de Fotbal.

„Din cauza incompetenţei celor ce vor să pară salvatorii fotbalului focşănean, meciul de astăzi (desfăşurat la o temperatură de peste 30 de grade Celsius) s-a disputat fără aprobare, cu antrenori şi o conducere fără contract şi neautorizaţi de Federaţia Română de Fotbal. O activitate desfăşurată ilegal în urma căreia sunt victime, ceea ce pune clubul nostru într-o situaţie extrem de gravă, atât din punct de vedere pecuniar cât şi penal. Toate ilegalităţile s-au întâmplat sub privirile inconştiente ale membrilor Comitetului Director, Cristian Zârnă şi Liviu Macovei, dar şi a managerului general fără contract, Mircea Lazăr. E inadmisibilă responsabilitate lor. Toţi aveau cunoştinţă de situaţia în care se află pentru că, în urmă cu 5 zile, la vizita pe care am efectuat-o la stadion, am solicitat Comitetului Director şi secţiei de fotbal ca, în perioada imediat următoare, să facă toate demersurile necesare, astfel încât toate contractele să fie încheiate cu respectarea legii şi a regulamentelor sportive, tocmai pentru a evita situaţii de acest gen”, acuză primarul Cristi Misăilă (foto jos).

Edilul a cerut tuturor celor responsabili de încălcarea legilor şi regulamentelor sportive şi a solicitat organelor de anchetă să verifice modul de desfăşurare a activităţii sportive de sâmbătă.

Replica liberalului Liviu Macovei

În replică, preşedintele Comitetului Director al CSM Focşani 2007, consilierul local PNL Liviu Macovei, pe care însuşi primarul Cristi Misăilă şi l-a dorit viceprimar la primărie, acuză stilul conflictual al edilului, spunând că a întrecut orice limită de bun şimţ.

El spune că clubul are toate contractele încheiate lagal.

„În perioada scurtă pe care am petrecut-o în Consiliul Local Focşani, am încercat să am o atitudine echilibrată şi un comportament responsabil în ciuda climatului tensionat şi conflictual alimentat în primul rând dar nu exclusiv de către primarul Cristi Misăilă. M-am abţinut de la intrat în polemici şi păruieli publice în primul rând pentru că nu este stilul meu şi în al doilea rând pentru că din punctul meu de vedere campania electorală s-a terminat de foarte mult timp şi ar fi cazul să facem ceea ce ne-am angajat să facem în faţa cetăţenilor atunci când le-am cerut votul. Din păcate primarul alege totdeauna conflictul în locul consensului şi ca orice populist modern caută inamici externi care să fie vinovaţi pentru propria neputinţă. Astăzi a întrecut o limită de bun simţ care transcede politica de mahala la care din păcate am ajuns să dezvolt imunitate. În cadrul unui meci de fotbal s-a întâmplat o accidentare a unui fotbalist căruia îi urez sănătate multă. Primarul printr-o postare de o mârlănie ieşită din comun chiar şi pentru el, induce ideea că acea accidentare a avut loc cumva din vina mea şi a celorlalţi liberali în general. A dezvoltat o obsesie păguboasă atât pentru el cât mai ales pentru oraş. Sper că astfel de atacuri nesimţite să nu mai aibă loc dar dacă se va mai întâmpla, nu vor rămâne fără replică.

P.S. Managerul general si antrenorul principal al CSM Focsani 2007 secţia fotbal au fost validaţi în Comitetul Director încă din data de 19 Iulie 2021. Cu toate că în regulamentul de organizare si funcţionare al clubului se stipulează la art.29 că “Hotărârile Comitetului Director intră în vigoare la data adoptării acestora “ , directorul interimar al clubului nu a pus in aplicare această hotărâre. Mai mult , Misăilă a facut o vizită la stadion pe data de 27 Iulie 2021 pentru a contesta exact acestă decizie. Pe 29 Iulie 2021 s-au semnat in final contractele de activitate sportivă de către doamna Directoare aşa că, astazi la ora meciului toţi cei care s-au ocupat de organizarea meciului amical de fotbal aveau contracte încheiate legal cu CSM Focsani 2007. Meciul de fotbal s-a organizat respectând toate formele legale si bineînţeles cu asistenta medicală aferentă”, răspunde Liviu Macovei (foto jos).

Fotbalistul accidentat a fost transferat la Spitalul Floreasca din Bucureşti pentru tratament de specialitate.

