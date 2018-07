Un fost membru CSM critică în termeni duri o modificare la Codul Penal. Care este prevederea care transformă România într-o ţară de infractori

Căruţaşii prinşi băuţi pe drumurile publice vor avea aceeaşi soartă ca şoferii de autovehicule.

În Codul Penal votat săptămâna trecută de Parlament a fost votată o prevedere care modifică articolul 336, care prevede la aliniatele 1 şi 2 următoarea formulare: "(1)Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu motor de propulsie sau cu tracţiune animală de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă; (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana, aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive, care conduce pe drumurile publice un vehicul cu motor de propulsie sau tracţiune animală".

Măsura este dur criticată de avocatul Adrian Toni Neacşu, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, care o consideră o mare aberaţie.

"Toţi conducătorii de căruţe care, inclusiv pe drumurile comunale sau cele neasfaltate din sate, îşi vor struni băuţi calul şi căruţa, eventual întorcându-se de la câmp, devin potenţiali infractori. E pentru prima oară în istoria noastră judiciară când atelajul cu cai este asimilat autovehiculelor! Conducerea căruţei sub influenţa băuturilor alcoolice devine infracţiune. NU este vorba de conducerea pe drumurile europene sau naţionale (pentru că accesul pe aceste drumuri le este interzis căruţelor potrivit OUG 195/2002, ca de altfel şi în majoritatea oraşelor) ci pe orice drum public cu excepţia acestora, adică inclusiv pe drumurile comunale sau săteşti. Orice drum de ţară, fie şi din cel mai izolat cătun al României este drum public, şi orice ţăran care se urcă băut în căruţă, pentru a merge la câmp de exemplu, devine un potenţial infractor. Statisticile arată că avem 500.000 de căruţe şi vă las pe voi să stabiliţi câţi din conducătorii acestor atelaje, la ţară, consumă alcool pe timpul zilei înainte de a porni cu căruţa înapoi spre casă. Poliţiştii comunali vor deveni dumnezeii codului penal. În România avem cca 10.000 de şoferi trimişi anual în judecată pentru conducerea pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice. Câţi căruţaşi, oameni simpli de la ţară, vom avea de acum încolo trimişi în judecată pentru conducerea căruţei sub influenţa bputurilor publice pe drumurile din sat sau comună?

Trist este că vorbim despre o modificare a codului penal făcută ca urmare a unui amendament al unei asociaţii profesionale a magistraţilor preluat fără discernamânt de politicieni care nu au legătură cu ce înseamnă politica penală şi necesitatea incriminării penale a unor valori sociale.

P.S Pentru egalitate de tratament aş incrimina în mod similar conducerea bicicletelor şi a celorlalte mijloace de transport care nu necesită permis de conducere. Şi poate chiar şi a pietonilor, la urma urmei sunt participanţi la trafic. Ai trecut pe zebră pe culoarea verde, dar erai băut, asta e, infracţiune. Să terminăm odată cu desfrâul alcoolic", susţine avocatul Adrian Toni Neacşu.