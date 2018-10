Un consilier susţine că o persoană din Primăria Focşani a vrut să-l mituiască pentru un vot. Misăilă: "Îl somez  să precizeze numele presupusului mituitor"

Alesul municipal focşănean UNPR Costel Bârsan, unul dintre cei mai acizi cridici ai conducerii Primăriei Focşani, a spus în cadrul unei conferinţe de presă că o persoană din administraţia locală a încercat să-l mituiască pentru a vota la sfârşitul anului trecut un proiect de hotărâre care mai avea nevoie de un vot care să treacă.

Este vorba despre proiectul de extindere a reţelei de distribuţie a energiei termice, în valoare de 16 milioane de euro, finanţat din fonduri europene, proiect pe care opoziţia liberală din Consiliul Local Focşani îl respinsese de mai multe ori.

Fără să dea nume, consilierul Bârsan susţine că propunerea a vizat o sumă în euro, cu 5 zerouri.

”Nu vă pot spune nume dar vă spun sincer că nu mint. Am refuzat propunerea, aşa cum am refuzat şi alte propuneri. Eu nu pot fi şantajat, ameninţat, cumpărat sau mituit. Eu nu am interese personale în postul de consilier local, eu susţin numai interesele focşănenilor”, a afirmat consilierul local.

La vremea respectivă, proiectul a trecut în ultima şedinţă în care se mai putea face acest lucru, dar cu voturile PNL, în urma unui troc politic, astfel încât finaţarea europeană să nu se piardă.

După afirmaţiile consilierului UNPR, primarul PSD Cristi Misăilă a cerut organelor statului să verifice afirmaţiile alesului local.

"Când se presupune că oferi o asemenea sumă – cu cinci zerouri, în euro – după cum declară domnul consilier, înseamnă că miza este foarte mare şi mă întreb: care este această miză? Somez, pe această cale, pe domnul consilier local Bîrsan Costel, să precizeze clar numele şi prenumele presupusului mituitor, precum şi care ar fi fost miza aşa-zisei mite. Totodată solicit autorităţilor competente să se autosesizeze şi să aplice prevederile legale. Apreciez că asemenea afirmaţii aduc grave prejudicii imaginii administraţiei publice locale, în paranteză fie spus, din care fac parte şi consilierii locali, inclusiv domnul Bîrsan Costel (putem presupune că aşa-zisul mituitor poate fi şi un consilier local)", a precizat Cristi Misăilă, prin intermediul unui comunicat de presă.

Interesant este că alesul Costel Bârsan este soţul primului procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea.